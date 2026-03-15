Γιάννης-Χρήστος Κώστογλου: Το ελληνικό διαμάντι που λάμπει στα χέρια της Ντόρτμουντ

Το next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου ανθίζει στα χέρια της Ντόρτμουντ και έχει κάνει τη γερμανική ομοσπονδία να ασχοληθεί σημαντικά με την περίπτωση του. Το Gazzetta σας συστήνει τον Γιάννη-Χρήστο Κώστογλου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Γιάννη-Χρήστου Κώστουγλου έρχεται στο προσκήνιο της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι πλέον λίγοι από τον κόσμο του ποδοσφαίρου που δεν γνωρίζουν τον 16χρονο χαφ που έχει τρελάνει τη Γερμανία με τις εμφανίσεις του στην ακαδημία της Ντόρτμουντ και για πολλούς είναι το επόμενο διαμάντι της Εθνικής Ελλάδος.

Στη φετινή σεζόν είναι εκπληκτικός με την Κ17 και ήδη έχει ενσωματωθεί με την Κ19 καθώς το ταλέντο του ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα παιδιά. Μία πορεία που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ντάνιελ Μπατίστα και έπειτα από απόφαση του πατέρα του, Γιώργου, εξελίχθηκε σε αυτό που βλέπουμε στο σήμερα.

Τα πρώτα βήματα, το έντονο ενδιαφέρον και η απόφαση για τη Γερμανία

Από μικρός φαινόταν ότι είχε ιδιαίτερο ταλέντο στο ποδόσφαιρο και σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στις ακαδημίες του άλλοτε ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Μπατίστα ωστόσο ο μικρός μετακινούταν συνεχώς σε διαφορετικές ομάδες προκειμένου να βλέπει και διαφορετικές φιλοσοφίες και τακτικές.

Το 2017 ο πατέρας του μικρό Χρήστου αποφάσισε να μετακομίσει στη Γερμανία για το καλό του γιου του καθώς θεώρησε ότι θα υπάρξουν καλύτερες υποδομές στο ποδόσφαιρο για το παιδί του.

Έναν χρόνο μετά και σε ηλικία 9 ετών μετακόμισε και ο γιος εκεί όπου εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ροτ-Βάις Έσεν από την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Μέσα σε έναν χρόνο η εξέλιξη του ήταν ραγδαία και η Φορτούνα Ντίσελντορφ έγινε ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Η Γκλάντμπαχ τον ξεχώρισε μέσα από κάποια τουρνουά και το 2023 τον έκανε δικό της, διατηρώντας στο ενεργητικό της πριν μεταπηδήσει στη Ντόρτμουντ, με την οποία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος 14χρονος Έλληνας που λαμβάνει τέτοια χρήματα. Φυσικά δεν πρόκειται για ένα επαγγελματικό συμβόλαιο καθώς στη Γερμανία δεν θεωρούν έναν ποδοσφαιριστή επαγγελματία επειδή υπέγραψε συμβόλαιο.

Σάρωσε με την Κ16, σαρώνει με την Κ17 και ετοιμάζεται για την Κ19

Εντάχθηκε στις ακαδημίες των Βεστφαλών σε ηλικία 14 ετών και ουσιαστικά το συμβόλαιο είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 όταν και ο Έλληνας χαφ θα ενηλικιωθεί. Από την πρώτη στιγμή έδειξε εξαιρετικά δείγματα του ταλέντου του.

Στην Κ16 του συλλόγου τα πήγε περίφημα καθώς την περσινή σεζόν και ενώ ήταν στα 15 προς τα 16 χρόνια ζωής, τερμάτισε ως πρώτος σκόρερ με δέκα γκολ συνολικά και έκανε τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να τον προωθήσουν στην Κ17.

Φέτος τα πράγματα πηγαίνουν ακόμα καλύτερα. Σε 18 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχει βρει 11 φορές τα αντίπαλα δίχτυα (!) και έχει μοιράσει 8 ασίστ, αποτελώντας κάθε αγωνιστική ένα από τα must see παιδιά της κατηγορίας ενώ ήδη έχει ενσωματωθεί με την Κ19 και μέτρησε και αγωνιστικά λεπτά στο Youth League με παιδιά μέχρι και τρία με τέσσερα χρόνια μεγαλύτερα από εκείνον.

Με mentality εντός των τεσσάρων γραμμών και ένας... πασπαρτού στον αγωνιστικό χώρο

Γνωρίσατε τον Κώστογλου ως ποδοσφαιριστή όμως ποιος είναι ο Γιάννης-Χρήστος εκτός των τεσσάρων γραμμών. Σαν τη μέρα με τη νύχτα. Εντός γηπέδων ο 16χρονος ποδοσφαιριστή έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό mentality και αναπτύξει την αυτοπεποίθηση σε σημείο να μην φοβάται να αντιμετωπίσει κανέναν.

Η δουλειά και η εξέλιξη μέσα από τις προπονήσεις και τα αγωνιστικά λεπτά που παίρνει είναι εντυπωσιακή με την Ντόρτμουντ να τρίβει τα χέρια της. Το πακέτο ολοκληρώνεται με τον χαρακτήρα του εκτός ποδοσφαίρου. Πρόκειται για ένα παιδί χαμηλών τόνων που δεν έχει επηρεαστεί από τα όσα γίνονται γύρω του αλλά και τις επευφημίες που ακούει. Είναι ένα ήσυχο αγόρι που παραμένει προσηλωμένο στον στόχο του, ακούει τις συμβουλές που του δίνουν και πατάει και με τα δύο πόδια στη γη.

Ο πατέρας του τον έχει συμβουλέψει ένα πράγμα. Να ζει το τώρα. Να είναι υγιής και να ζει το τώρα. Να το απολαμβάνει και να μην κοιτάει την επόμενη μέρα και να περιμένει πράγματα αλλά να δίνει τα πάντα στο σήμερα και όλα θα έρθουν με τον καιρό. Από εκεί και πέρα, αν και οι αριθμοί του θυμίζουν φορ ή εξτρέμ, ο Κώστογλου αγωνίζεται κυρίως ως χαφ. Μεταξύ του «6» και του «8» όμως αυτό που τον ξεχωρίζει είναι υπηρετεί όποιον ρόλο και αν του δώσουν.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας χαφ έχει αγωνιστεί και ως ακραίο μπακ, ως «10άρι», ως εξτρέμ, ακόμη και στην άμυνα εκτός από την κορυφή της επίθεσης. Υπηρετεί ότι του πει ο προπονητής και αυτό αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό προσόν όμως η βασική θέση του είναι χαφ όπου μπορεί να κινείται με μεγαλύτερη ευκολία και από εκείνη τη θέση έχει σημειώσει τους εντυπωσιακούς αριθμούς του.

Το story με τη γερμανική ομοσπονδία, η Εθνική Ομάδα και το «Είμαι ο Κώστογλου και όχι ο νέος "τάδε"»

Φυσικά το ταλέντο του δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τη γερμανική ομοσπονδία, η οποία έκανε κίνηση για φορέσει το εθνόσημο της. Ο ίδιος ο Χρήστος αποφάσισε να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος και ήδη έχει κληθεί τόσο με την Κ16 όσο και με την Κ17 αποτελώντας μόνιμη επιλογή σε αυτά τα ηλικιακά γκρουπ.

Οι Γερμανοί από την πλευρά τους δεν έχουν αφήσει την προσπάθεια αφού μέχρι να κληθεί για πρώτη φορά με τους άνδρες, μπορεί να αλλάξει τη γνώμη του, με αποτέλεσμα τα «πάντσερ» να προσπαθούν να τον πάρουν με το μέρος τους.

Η ΕΠΟ από την άλλη, δεν θέλει να μπει στη θέση του... Βελγίου σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος παρότι αρχικά ήταν με τις μικρές εθνικές της χώρας, στη συνέχεια φόρεσε τα γαλανόλευκα και αυτή τη στιγμή δεσπόζει με την Εθνική Ομάδα. Ωστόσο κάτι που χαρακτηρίζει τον Κώστογλου είναι ότι δεν του αρέσει το «είναι ο νέος "τάδε"» όπως συνηθίζουν οι περισσότεροι να λένε.

Ο 16χρονος χαφ θέλει να συστηθεί με το όνομα του στο κοινό. Να τον ξέρουν ως ο Γιάννης-Χρήστος Κώστογλου και όχι ως ο «νέος τάδε». Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής έχει δημιουργήσει προσωπικότητα, έχει αποδείξει ότι το μέλλον του ανήκει και το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να κοιτά από τα μεγάλα next big thing που έχει αυτή τη στιγμή.