Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα, με τον 28χρονο χαφ από την Ονδούρα να υπογράφει για τέσσερα χρόνια.

Τη μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα ολοκλήρωσε η ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Λεβάντε.

Ο 28χρονος χαφ από την Ονδούρα βρισκόταν από το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα, έπειτα από τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Λεβάντε στα 3 εκατ. ευρώ, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει στην Ένωση.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αριάγκα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ως το καλοκαίρι του 2030, βάζοντας έτσι στο ρόστερ της έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός.

Ο Αριάγκα, ο οποίος πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «16», αποτελεί την έκτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ για το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μάγερ, Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Βιτάλις και Αλεξίου, με την Ένωση να έχει τη δυνατότητα να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα για Λέφσκι καθώς έχει το δικαίωμα για δύο αλλαγές μέχρι απόψε.

Ο 28χρονος χαφ από την Ονδούρα πήρε και την πρώτη του γεύση από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου φωτογραφήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασής του φορώντας την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Αριάγκα

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ονδουριανού μεσοαμυντικού Κέρβιν Αριάγκα (Kervin Fabián Arriaga Villanueva) από την ισπανική Λεβάντε. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030.

Ο Κέρβιν Αριάγκα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Puerto Cortés. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Πλατένσε (2017-2019) και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τα χρώματά της Μαρατόν (2019-2022).

Τη διετία 2022-2024 αγωνίστηκε στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και στις αρχές της σεζόν 2024-25 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Στα μέσα της σεζόν εντάχθηκε στη Ρεάλ Σαραγόσα με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ισπανική La Liga, ως παίκτης της Λεβάντε. Αγωνίστηκε σε συνολικά 27 αγώνες (3 γκολ και 3 ασίστ) ως αμυντικός μέσος αλλά και ως κεντρικός αμυντικός.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ονδούρας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 45 αγώνες (4 γκολ).

Κέρβιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!