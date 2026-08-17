Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αποκάλυψε στους "Galacticos" το bonus υπογραφής που θα λάβει από την Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αλλά και τη συμφωνία που είχε κάνει από πέρυσι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε από σήμερα και με τη... βούλα παίκτης της Ντόρτμουντ με την Μπορούσια να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ για την επόμενη πενταετία. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής θα συναντήσει στη Βεστφαλία τον επίσης νεοαποκτηθέντα Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον γερμανικό σύλλογο να δημιουργεί μία... ελληνόφωνη μεσοεπιθετική γραμμή.

Η σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις του CEO του κλαμπ, Λαρς Ρίκεν, αλλά και του αθλητικού διευθυντή, Όλε Μπουκ, καθώς και τα πρώτα λόγια του Ντέλια, ο οποίος είπε πως «είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε μαζί».

Αναφερόμενος στην πώληση του «Ντέλια» ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αποκάλυψε στην εκπομπή «Galacticos» ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός εκτός από την ετήσια αμοιβή του, ύψους 3 εκατ. ευρώ από τη γερμανική ομάδα, θα λάβει και μπόνους υπογραφής ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά και το 5% των χρημάτων του ΠΑΟΚ, βάσει συμφωνίας που είχε κάνει πέρυσι, όταν στο... παρά ένα είχε ακυρωθεί η πώλησή του στην Στουτγάρδη! Ητοι, περίπου 1,3 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από το 17.30 του video της εκπομπής.