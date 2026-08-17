Τσορμπατζόγλου στους Galacticos: «Ο Κωνσταντέλιας θα πάρει και το 5% της μεταγραφής του και 1,5 εκατ. ευρώ επιπλέον μπόνους»
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε από σήμερα και με τη... βούλα παίκτης της Ντόρτμουντ με την Μπορούσια να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ για την επόμενη πενταετία. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής θα συναντήσει στη Βεστφαλία τον επίσης νεοαποκτηθέντα Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον γερμανικό σύλλογο να δημιουργεί μία... ελληνόφωνη μεσοεπιθετική γραμμή.
Η σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις του CEO του κλαμπ, Λαρς Ρίκεν, αλλά και του αθλητικού διευθυντή, Όλε Μπουκ, καθώς και τα πρώτα λόγια του Ντέλια, ο οποίος είπε πως «είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε μαζί».
Αναφερόμενος στην πώληση του «Ντέλια» ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αποκάλυψε στην εκπομπή «Galacticos» ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός εκτός από την ετήσια αμοιβή του, ύψους 3 εκατ. ευρώ από τη γερμανική ομάδα, θα λάβει και μπόνους υπογραφής ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά και το 5% των χρημάτων του ΠΑΟΚ, βάσει συμφωνίας που είχε κάνει πέρυσι, όταν στο... παρά ένα είχε ακυρωθεί η πώλησή του στην Στουτγάρδη! Ητοι, περίπου 1,3 εκατ. ευρώ επιπλέον.
Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από το 17.30 του video της εκπομπής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.