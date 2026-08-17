Κωνσταντέλιας: Πώς η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ έφερε εμφύλιο στη Λειψία
Με την Κολωνία να ζητά 50 εκατομμύρια ακατέβατα για τον Σαΐντ Ελ Μάλα, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ αποφάσισαν να αποκτήσουν τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
Κάπως έτσι, άνοιξε ο δρόμος για τη μεταγραφή του γερμανικής και λιβανέζικης καταγωγής μεσοεπιθετικού στη Λειψία, με την υπόθεση πάντως να μην είναι απλή. Βλέπετε, ΜΜΕ από τη Γερμανία αναφέρουν πως το ποσό που απαιτείται για τη μεταγραφή του Ελ Μάλα έχει φέρει... διχόνοια εντός Κόκκινων Ταύρων, με στελέχη του κλαμπ να θεωρούν ότι το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο και πως δεν θα έπρεπε να δοθούν τόσα χρήματα.
Αξίζει βέβαια να υπενθυμιστεί πως το πορτοφόλι της ομάδας του Μάρτιν Ντεμικέλις είναι γεμάτο μετά την πώληση του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 125 εκατομμυρίων ευρώ, τον οποίον θέλουν να αντικαταστήσουν στη Λειψία με τον ποδοσφαιριστή των Τράγων.
Das wäre DER Transfer-Hammer des Sommers! 😳 Nach dem geplatzten BVB-Deal könnte ein anderer Bundesligist bei Said El Mala zuschlagen. RB Leipzig diskutiert momentan über ein hochkarätiges Angebot an den Effzeh! Wie die Sport Bild zuerst berichtete, beratschlagen sich derzeit die… pic.twitter.com/wmuyxNMz1y— Sky Sport (@SkySportDE) August 17, 2026
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