Ο Αλέσιο Λίσι θα χρησιμοποιήσει τον νεαρό τερματοφύλακα, Δημήτρη Μοναστηρλή στο τοπικό ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω το κάζο που υπέστη το βράδυ της Δευτέρας (12/10) στην Τούμπα και την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα και να ανασυνταχθεί ενόψει του ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής (18/10) κόντρα στον Ηρακλή.

Θυμίζουμε ότι ο Δικεφάλος του Βορρά τελείωσε τον αγώνα κόντρα στη νεοφώτιστη ομάδα της Πελοπονήσου με δέκα παίκτες, καθώς στο 62' ο Αντώνης Τσιφτσής αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, μετά από ένα επικίνδυνο τάκλιν εκτός περιοχής πάνω στον Κένεθ Βάργκας, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή να περνά στον αγωνιστικο χώρο.

Η αποβολή του 27χρόνου κίπερ, σε συνδυασμό με την απουσία του Γίρι Παβλένκα, ο οποίος δεν έχει αναρρώσει ακόμη πλήρως από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, «ανοίγει» τον δρόμο για τον νεαρό τερματοφύλακα, με τον Αλέσιο Λίσι να αναμένεται να τον βάλει στην αρχική ενδεκάδα στο επικείμενο ντέρμπι με τον «Γηραιό».