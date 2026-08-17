Όταν ο Καρέτσας αποθέωσε τον Κωνσταντέλια στο Gazzetta: «Είναι το ίνδαλμα μου»

Δύο χρόνια έχουν περάσει από την εκδήλωση αγάπης του Κωνσταντίνου Καρέτσα προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια μιλώντας στο Gazzetta μετά το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Γκενκ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, κάνοντας το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του και εκεί θα συναντήσει έναν συμπατριώτη του, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στον γερμανικό σύλλογο.

Αμφότεροι έχουν αγωνιστεί μαζί στην Εθνική Ελλάδος, ωστόσο η συνύπαρξη τους στη Βεστφαλία, θα πάει τη συνεργασία τους σε άλλο επίπεδο, κάτι στο οποίο στοχεύει και η ίδια η ομάδα με την απόκτηση του.

Δεν έδωσε τυχαία σχεδόν 60 εκατ. ευρώ για την απόκτηση τους. Ωστόσο για τον Καρέτσα πρόκειται για μία ιδιαίτερη προσθήκη και άφιξη. Από τη μία θα έχει για πρώτη φορά το ελληνικό στοιχείο μέσα στην ομάδα που αγωνίζεται αλλά από την άλλη, θα παίξει πλάι στο δικό του... ίνδαλμα.

Συγκεκριμένα, πάμε τον χρόνο πίσω. Για την ακρίβεια δύο χρόνια πριν, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη Γκενκ σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μαγεύει με την εμφάνιση του και στη συνέχεια παραχωρεί δηλώσεις στο Gazzetta και τον Σταύρο Σουντουλίδη για την αγάπη του προς τον Δικέφαλο.

Μεταξύ των απαντήσεων του, έρχεται και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν από τα πρώτα πράγματα που ανέφερε ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ ωραία, στην αρχή ήμουν λίγο αγχωμένος αλλά μετά έπαιξε το παιχνίδι μου. Ήταν πολύ ωραία που έπαιξα με τον ΠΑΟΚ αλλά κρίμα που δεν παίξαμε αντίπαλοι με τον Κωνσταντέλια».

Αυτό έφερε και την ανάλογη ερώτηση, με τον, τότε 17χρονο, ποδοσφαιριστή να απαντά για το αν είναι το ίνδαλμά του: «Ναι είναι, βλέπω κάθε αγώνα του με τον ΠΑΟΚ, είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Παίζει λίγο σαν εμένα (γέλια)».

Δύο χρόνια μετά από αυτή τη δήλωση, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα παίζει στο πλάι του 22χρονου μεσοεπιθετικού φορώντας τη φανέλα της Ντόρτμουντ.