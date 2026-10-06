Ο Λόβρο Μάγερ επιστρέφει στην ΑΕΚ χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχής στα ματς του Nations League καθώς έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας και για το αποψινό παιχνίδι με την Ισπανία.

Στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να μετρήσει επιστροφές καθώς οι διεθνείς σταδιακά ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και επιστρέφουν γεμίζοντας ξανά τα Σπάτα ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων το προσεχές Σάββατο κόντρα στον ΟΦΗ.

Το πιο σημαντικό για τον Νίκολιτς είναι να μην υπάρχουν προβλήματα με νέους τραυματισμούς καθώς ήδη πριν τη διακοπή είχαν προκύψει αυτά των Στρακόσια, Ρότα και Βάργκα, ενώ από τα ματς των Εθνικών ομάδων το απρόοπτο έχει να κάνει με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος γυρίζει με ενοχλήσεις.

Οι περισσότεροι από τους αρκετούς διεθνείς που είχε η ΑΕΚ σε αυτή τη διακοπή πήραν χρόνο συμμετοχής. Όχι όμως και ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος παρά τη φόρμα του παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα χωρίς να παίξει καθόλου με την Κροατία καθώς όπως ανακοινώθηκε, έμεινε εκτός αποστολής και από το αποψινό ματς με την Ισπανία για το Nations League.

Ο 28χρονος Κροάτης χαφ είχε βρεθεί στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι, στο διπλό στην Τσεχία, χωρίς να αγωνιστεί και στη συνέχεια ο Σλάβεν Μπίλιτς δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή στην εκτός έδρας ήττα από την Ισπανία και στη συντριβή από την Αγγλία.

Έτσι ο Μάγερ επιστρέφει... ξεκούραστος από τις υποχρεώσεις του στην Εθνική Κροατίας κάτι που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στους συμπατριώτες του λόγω και του εξαιρετικού ξεκινήματος που έχει κάνει τη φετινή σεζόν με την ΑΕΚ μετρώντας έξι ασίστ.

Κανονικά στην αποστολή της Κροατίας βρίσκεται ο μέσος του ΠΑΟΚ, Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο βαρύ 0-7 από την Αγγλία μπαίνοντας ως αλλαγή.