Ο Μιχάλης Μπακάκης θυμήθηκε στο Gazzetta Magazino ένα σκηνικό με τον Μανόλο Χιμένεθ πριν το παιχνίδι με τη Μίλαν.

Το Gazzetta Magazino έκανε... ποδαρικό και ο Μιχάλης Μπακάκης μοιράστηκε μία ιδιαίτερη ιστορία από την εποχή που έπαιζε στην ΑΕΚ και με φόντο τον αγώνα με τη Μίλαν στο Σαν Σίρο.

Ο άλλοτε αμυντικός θυμήθηκε μία συζήτηση που είχε με τον Μανόλο Χιμένεθ πριν το παιχνίδι με τον ιταλικό σύλλογο, όπου πριν το ζέσταμα, τον φώναξε με τον διερμηνέα και του είπε ότι θα παίξει αριστερό στόπερ.

Ο ίδιος δεν είχε αγωνιστεί ποτέ μέχρι τότε αλλά δεν γινόταν να κάνει και αλλιώς ενώ στο δεύτερο ματς στο ΟΑΚΑ, είχε man to man τον Σούσο.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Προπονητής ο Χιμένεθ, δεν με έχει ενημερώσει για τίποτα. Πριν το ζέσταμα στο παιχνίδι με τη Μίλαν, με φωνάζει με τον διερμηνέα και μου λέει ότι θα παίξω στόπερ. Στόπερ αριστερά. Εντωμεταξύ του λέω "κόουτς, δεν έχω παίξει ποτέ στόπερ". Γεμάτο το Σαν Σίρο. Εδώ που είμαστε δεν μπορείς να πεις οχι στον Χιμένεθ. Στο ζέσταμα σου λέω. Τι θα πεις, όχι δεν παίζω; Ο Χιμένεθ προσαρμοζόταν στην εντεκάδα του αντίπαλου. Οπότε πως θα τους μπλοκάρει; Στο δεύτερο ματς, στο ΟΑΚΑ, μου λέει: "όπου πηγαίνει ο Σούσο, θα πηγαίνεις μαζί του"».