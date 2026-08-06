Η περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα της Λεβάντε έχει πέσει στο τραπέζι για την ΑΕΚ σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Κινείται σε διάφορα μέτωπα η ΑΕΚ με φόντο τις ευρωπαϊκές μάχες είτε με τη Καϊράτ είτε με τη Λέφσκι Σόφιας για τα play offs του Champions League. Ένα νέο όνομα που προέκυψε είναι αυτό του Κέρβιν Αριάγκα.

Σύμφωνα με το «Cadena Ser», η Ένωση έχει μπει δυναμικά στην περίπτωση του 28χρονου χαφ που ανήκει στη Λεβάντε και μάλιστα κοντράρεται με τη Θέλτα για την απόκτησή του.

Ο 42 φορές διεθνής με την Ονδούρα ποδοσφαιριστής μέτρησε 27 συμμετοχές με τη Λεβάντε την περσινή σεζόν και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραμονή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια.

Να σημειωθεί ότι ο Νίκολιτς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί ένας ακόμη χαφ μετά τον Βιτάλις με ότι αυτό συνεπάγεται...