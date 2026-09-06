Ο 24χρονος διεθνής Ρώσος της Κράσνονταρ, Στάντισλαβ Αγκάτσεφ, φέρεται να απασχολεί ή να έχει απασχολήσει ήδη τον Ολυμπιακό.

Πληροφορίες από τη Ρωσία εμφανίζουν τον Ολυμπιακό να έχει ασχοληθεί ή να τον απασχολεί ο διεθνής πορτιέρε Αγκάτσεφ. Είναι διεθνής Ρώσος πορτιέρε στα 24 του χρόνια.

Ρώσος δημοσιογράφος μετέδωσε για τον γκολκίπερ της Κράσνονταρ ότι τον θέλει «προκειμένου να αντικαταστήσει τον Τζολάκη, που πήγε στην Premier League». Κατά την ίδια πηγή ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να προσφέρει 7-8 εκατ. ευρώ για τον παίκτη «αλλά ο ίδιος προτιμάει να βρεθεί σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».

Από την άλλη ρωσικό Euro-Football έγραψε ότι προσφορά δεν έχει γίνει. Ωστόσο στάθηκε στο ότι το ενδιαφέρον είναι γνήσιο και στο μέλλον μπορεί να ανοίξει ξανά συζήτηση για τον Ολυμπιακό και τον Αγκάτσεφ. Προσέθεσε ότι εάν η Κράσνονταρ δεν μπορέσει να πάρει τώρα τον Ζέλσον Μαρτίνς, θα προσπαθήσει να το κάνει το χειμώνα και ο Αγκάτσεφ ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας.