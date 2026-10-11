Ο Ολυμπακός Β' έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης εντός έδρας για την κατηγορία της Super League 2.

Ο Ολυμπιακός Β' έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης για τη Super League 2. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το αυτογκόλ του Αβραμούλη στο 13ο λεπτό και ισοφάρισαν χάρις στον Τουφάκη στο 47ο λεπτό

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Κολοκοτρώνης (62′ Λεγκίσι), Μπιλάλ (86′ Ρέτσος), Γκοτζαμανίδης, Τανούλης (46′ Πλις), Σιώζιος (77′ Βενέτης), Φίλης (85′ Λιάτσος), Ζουγλής, Μαρτίνης, Αβραμούλης και Τουφάκης.

Αστέρας Τρίπολης Β' (Κοντοές): Κακαδιάρης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης (85′ Ντερβίση), Μεταξάς, Καλόγηρος, Κόλα (65′ Γκέζος), Κολιμάτσης (59′ Φρίμπονγκ), Κύρκος (85′ Φερνάντεζ) και Σιμόνι (59′ Γραμμένος).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1

Μαρκό - ΑΕΛ Novibet 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος Αναβλήθηκε

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0

Ολυμπιακός Β' - Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β' 12/10

Η βαθμολογία

Μαρκό 18

Athens Kallithea 12*

ΑΕΛ 11

Πανιώνιος 10*

Ελλάς Σύρου 9

Πανθρακικός 8

Απόλλων Καλαμαριάς 8

Νίκη Βόλου 7

Αστέρας Τρίπολης Β' 7*

Πανσερραϊκός 6**

ΠΑΟΚ Β' 5*

Ολυμπιακός Β' 5*

Πύργος 5

Νέστος Χρυσούπολης 4

Ζάκυνθος 2*

Αναγέννηση Καρδίτσας 2*

*με αγώνα λιγότερο

** Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς