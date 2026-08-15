Ο ΟΦΗ δεν θα βρει απέναντί του τον Ισπανό στόπερ Άντριαν Λαπένια.

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για δύο σπουδαία ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο να μπει στη League Phase του Europa League.

Η αντίπαλος των Κρητικών, ωστόσο, πριν τον πρώτο αγώνα την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρήτιο, ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Αντριάν Λαπένια. Ο 30χρονος (16/4/96) Ισπανός στόπερ ήταν βασικός για 1,5 χρόνο στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και είχε 49 παιχνίδια, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Την τρέχουσα σεζόν, όμως, ο τεχνικός Χρίστο Γιάνεφ δεν τον χρησιμοποίησε ούτε λεπτό στα 4 παιχνίδια πρωταθλήματος και στα έξι στα προκριματικά του Europa League. Έτσι, αποφασίστηκε το διαζύγιο.

«Η ΤΣΣΚΑ και ο αμυντικός Άντριαν Λαπένια έλυσαν τις συμβατικές τους σχέσεις κοινή συναινέσει. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στον σύλλογό μας στις αρχές του 2025 και έκτοτε έχει καταγράψει 49 αγώνες, στους οποίους σημείωσε 1 γκολ.

Η ΤΣΣΚΑ εύχεται στον Άντριαν Λαπένια καλή επιτυχία στις μελλοντικές του προκλήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Λαπένια έχει παίξει στη La Liga 2 με τη Λα Κορούνια, ενώ έχει αγωνιστεί και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β', σε 110 ματς.

Ο ΟΦΗ, παράλληλα, συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο αγώνα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «H ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια του αγώνα με την CSKA Sofia (Πέμπτη 20/8, 21:00, Παγκρήτιο Στάδιο), για τα playoffs του Europa League.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι εξής:

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Θύρα 1 VVIP CLUB: Κανονικό: 100 ευρώ Παιδικό: –

Θύρα 1 VVIP: Κανονικό: 80 ευρώ Παιδικό: –

Θύρα 1 VIP: Κανονικό: 70 ευρώ, Παιδικό: 35 ευρώ

Θύρα 2,20: Κανονικό: 50 ευρώ, Παιδικό: 25 ευρώ

Θύρα 3,19: Κανονικό: 40 ευρώ, Παιδικό: 20 ευρώ

Θύρα 9,13: Κανονικό: 20 ευρώ, Παιδικό: 10 ευρώ

Θύρα 10,12: Κανονικό: 20 ευρώ, Παιδικό: 10 ευρώ

Θύρα 11: Κανονικό: 35 ευρώ, Παιδικό: 17,50 ευρώ

Θύρα 14: Κανονικό: 15 ευρώ, Παιδικό: 7,50 ευρώ

* παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά έως 15 ετών. Ο γονέας / κηδεμόνας θα πρέπει να εκδώσει το παιδικό εισιτήριο μέσα από την πλατφόρμα της More.com και να το καταχωρήσει στη συνέχεια στο “GOV.gr Wallet”, με την επιλογή «Προσθήκη εισιτηρίου ανηλίκου».

Σε περίπτωση που το παιδί δεν συνοδεύετε στο γήπεδο από τον γονέα / κηδεμόνα του, αλλά από άλλον συνοδό (κάτοχο κανονικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου διαρκείας), θα πρέπει ο γονέας / κηδεμόνας να δηλώσει στο “GOV.gr Wallet” τον Α.Φ.Μ. του συνοδού.

Στο Παγκρήτιο Στάδιο υπάρχουν δυο κεντρικές είσοδοι:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων στις Θύρες 1, 2 και 3 θα εισέρχονται από την ΕΙΣΟΔΟ Α, στη δυτική πλευρά του σταδίου.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων στις Θύρες 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 και 20 θα εισέρχονται από την ΕΙΣΟΔΟ Β, στη νότια πλευρά του σταδίου (δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο Λίντο)



ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα απλά εισιτήρια θα διατίθενται με τους εξής τρόπους:

Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα της More.com».

