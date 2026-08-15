Αϊτόρ στο Gazzetta: «Αν δεν πίστευα ότι θα παίρναμε τίτλους δεν θα ερχόμουν στον ΟΦΗ»

Ο Αϊτόρ μίλησε στο Gazzetta μετά την κατάκτηση του Super Cup και στάθηκε στη σημασία αυτή της επιτυχίας και στην πρόκληση του Europa League. Αποστολή στο Ηράκλειο: Βασίλης Μπαλατσός

Ο Αϊτόρ επέστρεψε στα ελληνικά γήπεδα για λογαριασμό του ΟΦΗ και στο πρώτο του παιχνίδι στο Παγκρήτιο μπροστά στο κοινό της νέας του ομάδας έκανε τη διαφορά. Ο Ισπανός εξτρέμ ήταν ένας από τους δύο ξένους που χρησιμοποίησε στην ενδεκάδα του για τον τελικό του Super Cup ο Χρήστος Κόντης (μαζί με τον Νους) κι εκείνος τον δικαίωσε, καθώς μοίρασε και τις δυο ασίστ στα γκολ των Ανδρούτσου και Κωστούλα.

Ο 30χρονος ακραίος επιθετικός μετά το ιδανικό ντεμπούτο του και το πρώτο του τρόπαιο ως κάτοικος Κρήτης μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε τόσο στον θρίαμβο της ομάδας του, όσο και στην ευρωπαϊκή πρόκληση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα Play Offs του Europa League.

«Ελπίζω να μην είναι το τελευταίο μου τρόπαιο με τον ΟΦΗ, μείναμε πιστοί στο πλάνο»

Αϊτόρ, συγχαρητήρια για το ιδανικό ντεμπούτο και τον πρώτο σου τίτλο με τον ΟΦΗ. Πώς νιώθεις μετά το πρώτο σου παιχνίδι, στο οποίο μάλιστα κρίθηκε και ο πρώτος σου τίτλος με τη νέα σου ομάδα, με εσένα να δίνεις δύο ασίστ;

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι πολύ όμορφο να ξεκινάω το νέο μου κεφάλαιο με τον ΟΦΗ με έναν τίτλο. Ελπίζω αυτό να μην είναι το τελευταίο. Τώρα πρέπει να χαλαρώσουμε, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε σημαντικά πράγματα να κάνουμε».

Στο ημίχρονο πήγατε στα αποδυτήρια και χάνατε με 1-0 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τι σας είπε ο Χρήστος Κόντης;

«Τίποτα ιδιαίτερο. Παίξαμε όπως είχαμε σχεδιάσει. Προσαρμόσαμε την πίεσή μας και έπρεπε να συνεχίσουμε να παίζουμε σύμφωνα με το πλάνο μας. Είχαμε καλή διαχείριση στο παιχνίδι και έπρεπε να μείνουμε πιστοί στο σχέδιό μας, το οποίο ήταν καλό».

«Το Super Cup μας δίνει κίνητρο ενόψει της Ευρώπης, ελπίζω πως θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100%»

Αυτή ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον σύλλογο. Πώς θα σας επηρεάσει ενόψει των δύσκολων παιχνιδιών με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα Play Offs του Europa League;

«Θα μας δώσει πολύ κίνητρο για να παίξουμε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ο στόχος μας είναι να παίξουμε στην Ευρώπη. Θέλουμε το καλύτερο για τον σύλλογο.

Θα είναι πολύ καλό για όλα τα παιδιά να παίξουμε στο Europa League, όμως και το Conference League είναι σημαντικό. Ελπίζω πως θα κάνουμε καλή αποκατάσταση και πως θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100% για να προκριθούμε στο Europa League».

«Πήραμε τρόπαιο που δεν είχε η ομάδα, είμαστε μέρος της ιστορίας του ΟΦΗ»

Δεν είναι η πρώτη σου φορά που κερδίζεις τίτλο στην Ελλάδα, καθώς με τον Παναθηναϊκό είχες σηκώσει δύο Κύπελλα. Αυτό το τρόπαιο είναι κάπως διαφορετικό για σένα, καθώς το πήρες με μια ομάδα που ήταν, θεωρητικά, «αουτσάιντερ» και που τον περασμένο Απρίλιο επέστρεψε στις κατακτήσεις μετά από 39 χρόνια;

«Ένας τίτλος είναι πάντα ένας τίτλος. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς, όμως δυστυχώς, όσο ήμουν εκεί, δεν καταφέραμε να πάρουμε περισσότερους. Ήμουν μέλος της ομάδας στα δύο τελευταία τρόπαια που έχει πάρει μέχρι σήμερα.

Για μένα αυτός ο τίτλος είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα για το ταξίδι μου εδώ. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να βλέπω ανθρώπους που βρίσκονται εδώ πολλά χρόνια, που έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για αυτόν τον σύλλογο, και τους φιλάθλους να πανηγυρίζουν το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιό τους.

Νομίζω ότι πριν τον τελικό ο κόουτς της ΑΕΚ είπε πως το Super Cup ήταν σημαντικό για την ομάδα του, επειδή το κλαμπ είχε 32 χρόνια να το κατακτήσει. Πόσα χρόνια όμως είχε ο ΟΦΗ να το πάρει; Δεν το είχε πάρει ποτέ! Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για τον ΟΦΗ. Είναι καλό για εμένα και για τους συμπαίκτες μου, γιατί πλέον είμαστε μέρος της ιστορίας του συλλόγου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Είμαι πολύ χαρούμενος για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο και για όλους τους παίκτες, γιατί έχουν δώσει πολύ περισσότερα από εμένα. Έχουν παλέψει πολλά εδώ και χρόνια, όμως σήμερα παίξαμε μαζί, τα καταφέραμε και ήταν πολύ όμορφο».

«Όταν έπαιζα στον Παναθηναϊκός δεν ήθελα να παίζω στο Γεντί Κουλέ, χρειαζόμαστε τον κόσμο»

Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξες μπροστά στους φιλάθλους του ΟΦΗ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Πώς έζησες αυτήν τη βραδιά;

«Γνωρίζω τους φιλάθλους του ΟΦΗ εδώ και πολλά χρόνια. Όταν έπαιζα στον Παναθηναϊκό, το Γεντί Κουλέ ήταν ένα γήπεδο που δεν ήθελα να έρθω, γιατί υπήρχε μεγάλη πίεση.

Όταν παίζεις εδώ, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τώρα είμαι εδώ, έχω αυτούς τους φιλάθλους δίπλα μου και στο πλευρό της ομάδας, οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο. Τους χρειαζόμαστε για το υπόλοιπο της σεζόν».

«Επέλεξα τον ΟΦΗ επειδή ξέρω τον προπονητή και τον τρόπο παιχνιδιού του, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας»

Όταν πήρες την απόφαση να υπογράψεις στον ΟΦΗ, ο οποίος λίγους μήνες νωρίτερα είχε σηκώσει το Κύπελλο μετά από 39 χρόνια, φανταζόσουν και τον εαυτό σου να σηκώνει τρόπαιο με αυτήν την ομάδα;

«Βέβαια!Αν δεν πίστευα πως θα παίρναμε τίτλους, δεν θα ερχόμουν στον ΟΦΗ. Επέλεξα τον ΟΦΗ επειδή ξέρω τον προπονητή και ξέρω τον τρόπο παιχνιδιού του. Είδα κάποια παιχνίδια της ομάδας και ρώτησα κάποιους παλιούς μου συμπαίκτες από τον Παναθηναϊκό για τον ΟΦΗ και όλοι μου είπαν να έρθω και πως η ομάδα παίζει πραγματικά καλά.

Από την πρώτη προπόνηση είδα πως η ομάδα ήταν καλή. Μπορεί να μην νικήσαμε σε κανένα φιλικό προετοιμασίας, όμως από την ποιότητα της προπόνησης φαίνεται πως η ομάδα είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, επειδή είμαστε μια πολύ καλή ομάδα με πραγματικά καλούς παίκτες».