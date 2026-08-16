Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας διέλυσε με 5-0 την Μπότεφ Βράτσα παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, πριν αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στα playoffs του Europa League.

Σε εξαιρετική κατάσταση έδειξε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας λίγες ημέρες πριν το πρώτο ματς με τον ΟΦΗ για τα playoffs του Europa League, με την αντίπαλο των Κρητικών να συντρίβει με 5-0 εντός έδρας την Μπότεφ Βράτσα.

Ζβαρτς (12') και Παναγιότοφ (38') έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους, που παρότι έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ίτου στο 45+5', σημείωσαν ακόμη τρία τέρματα στο δεύτερο μέρος (65' Ιβάνοφ, 72' Ζβαρτς, 79' Γοδόι).

Με τον τρόπο αυτόν, η ΤΣΣΚΑ βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του βουλγαρικού πρωταθλήματος και στο -2 από την κορυφή και τη Λουντογκόρετς, με το ταξίδι στο Ηράκλειο να ακολουθεί.