ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Μπότεφ Βράτσα 5-0: Πεντάρα με δέκα παίκτες πριν τον ΟΦΗ
Σε εξαιρετική κατάσταση έδειξε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας λίγες ημέρες πριν το πρώτο ματς με τον ΟΦΗ για τα playoffs του Europa League, με την αντίπαλο των Κρητικών να συντρίβει με 5-0 εντός έδρας την Μπότεφ Βράτσα.
Ζβαρτς (12') και Παναγιότοφ (38') έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους, που παρότι έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ίτου στο 45+5', σημείωσαν ακόμη τρία τέρματα στο δεύτερο μέρος (65' Ιβάνοφ, 72' Ζβαρτς, 79' Γοδόι).
Με τον τρόπο αυτόν, η ΤΣΣΚΑ βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του βουλγαρικού πρωταθλήματος και στο -2 από την κορυφή και τη Λουντογκόρετς, με το ταξίδι στο Ηράκλειο να ακολουθεί.
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