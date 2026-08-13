Ο ΟΦΗ που γεμίζει από παράσημα!
«Εδώ είμαστε ως κατακτητές. Δεν μας χάρισε κανείς τίποτα. Πήραμε τρόπαιο και παίξαμε στο Super Cup». Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού και λίγα λεπτά πριν ως αρχηγός σηκώσει πρώτος την κούπα, ο Θανάσης Ανδρούτσος έκανε την παραπάνω δήλωση on camera, στον ΣΚΑΪ που μετέδωσε τον αγώνα. Η λέξη κλειδί στις παραπάνω προτάσεις είναι το «κατακτητές».
Ο αρχηγός του ΟΦΗ ήθελε να τονίσει πως αυτή η ομάδα, αυτή η φουρνιά που και το βράδυ της Τετάρτης πανηγύρισε κάτι σπουδαίο και μάλιστα σε... χώματα της Κρήτης, δεν το έκανε στην τύχη. «Δεν έτυχε, πέτυχε» που έλεγε κι εκείνη η παλιά διαφήμιση. Λίγους μήνες πριν ήταν που ο ΟΦΗ τα κατάφερε σε έναν άλλο τελικό, με αντίπαλο έναν άλλο Δικέφαλο. Εκείνον του Βορρά. Τον ΠΑΟΚ.
Ως Κυπελλούχος Ελλάδος πήγε ο Όμιλος στο ραντεβού με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Δεν ήταν κανένας φτωχός συγγενής, αλλά μια ομάδα, μια φανέλα που για πολλές δεκαετίες έχει ειδικό βάρος. Μπορεί επίσης για πολλά χρόνια ο ΟΦΗ να πέρασε δύσκολα, αλλά κατάφερε να βγει ξανά στον αφρό. Να βάλει φωτιά από άκρη σε άκρη σε όλο το νησί και πλέον να αυγατίζει και την τροπαιοθήκη του.
Μέχρι τις 25 του περασμένου Απρίλη, οι Κρητικοί είχαν να καμαρώνουν για αυτό που πέτυχαν το μακρινό 1987. Στο έπος του Σηφάκη, τότε που η ομάδα του Ευγένιου Γκέραρντ είχαν κάνει... το μπαμ κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον Ηρακλή. Σε λιγότερο από 4 μήνες οι Ομιλίτες έχουν πανηγυρίσει άλλα δύο τρόπαια. Ενα ακόμη Κύπελλο Ελλάδος και το χτεσινό Super Cup. Το οποίο θυμίζουμε είχαν διεκδικήσει και τον περασμένο Ιανουάριο από τον Ολυμπιακό, αφού είχαν βρεθεί ως φιναλίστ και στον τελικό Κυπέλλου του 2025.
Πως είπατε; Σιγά το «κυπελλάκι» το Super Cup; Καλά πάμε στην επόμενη γραμμή. Για ρωτήστε και τον Νίκολιτς που προς τιμήν του δεν υποτίμησε τίποτα και είπε ξεκάθαρα πως «θέλαμε τον τίτλο».
Πόσο μάλλον ο ΟΦΗ έτσι; Μια επαρχιακή ομάδα που τον τελευταίο χρόνο ζει το όνειρό της και αξίζει το χειροκρότημα όλων.
Για να κάνουμε ένα γρήγορο ταμείο για να δούμε τι έχει πετύχει σε 1,5 χρόνο η ομάδα ομάδα του Ηρακλείου; Συμμετοχή σε δύο τελικούς Κυπέλλου, μια κατάκτηση, ένα τρόπαιο Super Cup και το... κερασάκι είναι αυτό που έρχεται. Εγγυημένη παρουσία σε League Phase είτε στο Europa, είτε στο Conference League. Oι χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ έχουν κάθε δικαίωμα να ονειρεύονται έως και τα Χριστούγεννα, νύχτες σαν την χτεσινή. Ευρωπαϊκές βραδιές και νέες επιτυχίες, που θα μεγαλώσουν το brandname του συλλόγου και θα βαρύνουν επιπλέον τη φανέλα.
Όμως έχουν κι άλλα πράγματα να καμαρώνουν στο Ηράκλειο. Είπαμε και στον πρόλογο. Ούτε τίποτα δεν έγινε στην τύχη, ούτε χαρίστηκε κάτι στον ΟΦΗ. Στην άκρη του πάγκου, ο Χρήστος Κόντης αποδεικνύει γιατί θεωρείται ο καλύτερος Ελληνας προπονητής της γενιάς του, ενώ μέσα στο γήπεδο βλέπεις και διαβάζεις Ανδρούτσος, Φούντας, Αθανασίου, Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Μπουχαλάκης, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης και... πάει λέγοντας.
Ονόματα Ελλήνων παικτών. Αν μη τι άλλο παράσημο κι αυτό τόσο για τον Κόντη, οσο και για όλο τον οργανισμό του ΟΦΗ.
Η φωτιά που άναψαν όντως μεγαλώνει... Ο Ομιλος (ξανα)ήρθε και μας απασχολεί για τα καλά.
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Η πρώτη επαφή με τον.. χώρο έγινε στις «Παιδικές Φωνές» της Τετάρτης Δημοτικού σε ένα σχολείου του Αγρινίου. Ενα αθλητικό μονόστηλο και... όλος ο κόσμος δικός του. Από τότε κύλησαν... τόνοι κυβικά νερού στο αυλάκι αλλά το μυαλό πάντα εδώ γύρω τριγύριζε.
Για μια δεκαετία και κάτι μια μαγευτική περιήγηση στον κόσμο του χαρτιού και της εφημερίδας. Εφημερίδων για την ακρίβεια. Και μια και δύο και τρεις. Με μια τζούρα κι από ραδιόφωνο. Όμως η άλλοτε κραταιά και πλέον μια γλυκιά ανάμνηση «Αθλητική Ηχώ» έχει την δική της ξεχωριστή θέση στην καρδιά.
Κι από τον Ιούνιο του 2008 (βάλε κι ένα μήνα πριν τα δοκιμαστικά) το Gazzetta κυριαρχεί. Τα κτήρια αλλάζουν. Πότε Κατεχάκη, πότε Νέο Ηράκλειο και τώρα Αγία Παρασκευή. Η αγαπημένη όμως συνήθεια 15 ετών δεν αλλάζει ποτέ. Θέματα, τίτλοι, ειδήσεις, μεταγραφές, αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, αφιερώματα, μεγάλες διοργανώσεις. Όλα περνάνε μπροστά από τα μάτια και μεταφέρονται με αγάπη στην οθόνη. Συνεχίζεται...