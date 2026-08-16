Ορίστηκαν οι διαιτητές για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΟΦΗ

Ορίστηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ΑΕΚ και του ΟΦΗ για τα προκριματικά του Champions και του Europa League αντίστοιχα.

Μεγάλη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη η ερχόμενη, καθώς οι 4 από τους πέντε εκπροσώπους μας (ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στη League Phase του Europa League) θα αναμετρηθούν με στόχο ένα εισιτήριο στις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Την αρχή θα την κάνει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία την Τρίτη (18/08, 22:00) θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Λέφσκι Σόφιας στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Champions League.

Η UEFA έκανε γνωστό τον διαιτητή του αγώνα, με τον Σουηδό elite Γκλεν Νίμπεργκ να ορίζεται για να διευθύνει την αναμέτρηση. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μαχμούντ Μπέιγκι και Αντρέας Σέντερκβιστ, με τον Άνταμ Νάντεμπεκ να είναι ο τέταρτος. Στο VAR θα κυριαρχήσει το Ολλανδικό στοιχείο, καθώς ο Ντένις Χίγκλερ ορίστηκε VAR και ο Έρβιν Μπλανκ AVAR.

Ο Νίμπεργκ έχει διευθύνει κατά το παρελθόν παιχνίδι της Ένωσης, καθώς ήταν πρώτος διατητής στο εντός ματς με τη Μαρσέιγ στους ομίλους του Europa League τον Νοέμβριο του 2023.

Την σκυτάλη παίρνει ο ΟΦΗ, ο οποίος δύο μέρες αργότερα (20/08, 20:00) θα υποδεχθεί στο Παγκρήτιο την επίσης βουλγάρικη ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-offs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωης, με τους Κρητικούς να έχουν και εκείνοι με τη σειρά τους μία εξασφαλισμένη θέση στις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις της ερχόμενης σεζόν.

Διαιτητής του συγκεκριμένου αγώνα ορίστηκε ο 40χρόνος elite Σέρβος, Σρτζαν Γιοβάνοβιτς με βοηθούς τους τους συμπατριώτες του Ούρος Στοΐκοβιτς και Φίλος Σίμοβιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο VAR, θα βρίσκεται ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς και στο AVAR η Γέλενα Τσβέτκοβιτς.