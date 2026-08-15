Η γερμανική BILD αποκαλύπτει το ποσό που σκέφτεται να δώσει η Μπορούσια Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ, για χάρη του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια παραμένει στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Έλληνας άσος συνεχίζει να βρίσκεται στο μπλοκάκι κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης.

Ο ποδοσφαιριστής του «Δικέφαλου του Βορρά» έχει...παίξει στο ρεπορτάζ συλλόγων όπως η Τσέλσι, η Γιουβέντους, η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Γαλατάσαραϊ, με τους Βεστφαλούς ωστόσο να είναι εκείνοι που -φέρεται να- έχουν πάρει πιο ζεστά το θέμα.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η γερμανική BILD, που σε δημοσίευμά της τονίζει πως η Μπορούσια είναι διατεθειμένη να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 25.5 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για χάρη του Ντέλια, δίνοντας στον ίδιο ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ήδη υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ Γερμανών και πλευράς του παίκτη, ούτως ώστε να πειστεί να γίνει... συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

«Ο Έλληνας αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος στο κέντρο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αριστερός εξτρέμ. Θα αποτελούσε μια καλή προσθήκη στον συμπατριώτη του και παίκτη της BVB, Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Μεταξύ του συλλόγου και του παίκτη φέρεται να υπάρχει ήδη επαφή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πιθανή μεταγραφή ανέρχεται στα 25,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ γίνεται λόγος για ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ».