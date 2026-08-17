ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί»

Με ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε και αυτός τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, λέγοντας του ένα ξεχωριστό «αντίο».

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέγραψε χθες στην Ντόρτμουντ, αποτελώντας την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Οι ασπρόμαυροι με ανακοίνωσή τους είπαν «αντίο» στον 23χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό, ευχαριστώντας τον με ένα ιδιαίτερο βίντεο.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια:

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ επισημοποίησε τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ, με ανακοίνωση της, αποχαιρετώντας τον 23χρονο μεσοεπιθετικό μετά από 13 χρόνια στην ομάδα!

Η ανακοίνωση του Δικεφάλου:

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια και του εύχεται κάθε επιτυχία στην Bundesliga και στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ιστορία του Κωνσταντέλια με τον Δικέφαλο ξεκίνησε το 2013. Πέρασε από όλα τα στάδια του PAOK Academy, έκανε ρεκόρ, κατέκτησε τίτλους και μάγεψε με την ποιότητά του σε κάθε ποδοσφαιρικό γήπεδο, μέχρι που τον Ιανουάριο του 2021, σε ένα παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν την περίοδο καθιέρωσής του στην πρώτη ομάδα. Αγωνίστηκε σε 190 αγώνες, σκόραρε 44 φορές, έδωσε 26 ασίστ, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2022-23 από το κοινό του Δικεφάλου και έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του.

Οι εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ του έστρωσαν τον δρόμο προς ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, την Bundesliga και μια από τις κορυφαίες ομάδες.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, με κορυφαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24. Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη, που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Ανδρώθηκες μέσα από την ακαδημία της ομάδας μας και θα είσαι για πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας!

Καλή τύχη, Γιάννη!