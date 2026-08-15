Τον δανεισμό του Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ουσιαστικά η Σαμσούνσπορ.

Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κινήσεις για την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ από τη Σαμσούνσπορ με τη μορφή δανεισμού και όπως όλα δείχνουν, ο 30χρονος διεθνής Σενεγαλέζος φορ είναι μία ανάσα από την Τούμπα.

Αυτό επιβεβαίωσε η τουρκική ομάδα, μέσω του υπεύθυνου επικοινωνίας της Σουάτ Τσακίρ. «Και τον Σερίφ Εντιαγέ τον δίνουμε δανεικό στην ομάδα του ΠΑΟΚ με ρήτρα αγοράς. Προς το παρόν ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικασίες. Σίγουρα θα αποκτήσουμε έναν επιθετικό. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει επίσης ένας παίκτης που ο πρόεδρός μας θέλει ιδιαίτερα. Και γι' αυτόν εργαζόμαστε», έγραψε ο Τσακίρ.

Το who is who του Εντιαγέ

Ο ύψους 1.90μ. Σενεγαλέζος επιθετικός ανήκει στη Σάμσουνσπορ από πέρυσι όταν και αποκτήθηκε έναντι 4 εκατ. ευρώ από τον Ερυθρό Αστέρα έπειτα από τις άκρως παραγωγικές του εμφανίσεις στην ομάδα του Βελιγραδίου με 40 γκολ σε 89 συμμετοχές.

Τη σεζόν που μας πέρασε με τη Σάμσουνσπορ σε 29 ματς είχε δέκα γκολ, ενώ έχει επίσης περάσει από Γκεζτέπε, Ντεμίρσπορ, Γκόριτσα, Μπέβερεν και τη Σανγκάη Πορτ στην Κίνα. Με την Εθνική Σενεγάλης μετράει 19 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.