Ο Μάρκο Γκρούγιτς συνεχίζει την καριέρα του στη Λέφσκι Σόφιας και θα τεθεί αντιμέτωπος της ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς δεν κατάφερε να προσφέρει στην ΑΕΚ, αποχώρησε και τώρα θα είναι αντίπαλός της.

Ο 30χρονος (13/4/96) Σέρβος μέσος, ο οποίος είχε 20 ματς κι ένα γκολ με την Ένωση, ενώ μετράει 30 αγώνες με την εθνική ομάδα της χώρας του, υπέγραψε στη Λέφσκι Σόφιας.

Οι Βούλγαροι, μάλιστα, θα τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ στα playoffs του Champions League.

Η Λέφσκι, παράλληλα, με ανάρτηση στα social media προανήγγειλε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Γκρούγιτς. Η ανάρτηση των «μπλε» δείχνει μια σελίδα από μια εφημερίδα, στην οποία με μεγάλα γράμματα αναγράφεται: «Το μυστικό «μπλε» όπλο για το Champions League και καταλήγει «Ποιος είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής που...».Ο

Ο 30χρονος μέσος να θυμίσουμε ότι είναι παγκόσμιος πρωταθλητής U20, έχοντας συμμετάσχει στον θρίαμβο της σερβικής ομάδας ταλέντων στο πρωτάθλημα του 2015 στη Νέα Ζηλανδία.

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