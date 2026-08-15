Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Τζέιμς Πένραϊς από την ΑΕΚ στους Ρέιντζερς.

Τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των Ρέιντζερς πέρασε ο Τζέιμς Πένραϊς, όπως αναφέρουν στη Σκωτία, με τον 27χρονο Σκωτσέζο αριστερό μπακ της ΑΕΚ να ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «Τζερς» με τη μορφή δανεισμού.

Η ΑΕΚ έχει φτάσει τις τελευταίες μέρες σε συμφωνία για τον δανεισμό του Πένραϊς στους Ρέιντζερς λαμβάνοντας ένα ενοίκιο της τάξεως των 500.000 ευρώ, ενώ τοποθετήθηκε και ρήτρα αγοράς του για το επόμενο καλοκαίρι στα 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο Πένραϊς, ο οποίος αποκτήθηκε πέρυσι από την ΑΕΚ υπογράφοντας για τρία χρόνια από τη Χαρτς, ετοιμάζεται πλέον να ανακοινωθεί από τους Ρέιντζερς, με την Ένωση, όπως διαβάσατε από την πρώτη στιγμή, να κινείται πλέον για την απόκτηση αριστερού μπακ.

Από εκεί και πέρα, η άλλη εκκρεμότητα που υπάρχει όσον αφορά τις αποχωρήσεις, είναι να ανακοινωθεί και ο δανεισμός του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ, με την οποία επίσης τις τελευταίες μέρες υπάρχει συμφωνία με οψιόν αγοράς στα 3 εκατ. ευρώ.