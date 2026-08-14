Η ΑΕΚ κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή της λίστα για τα δύο ματς με τη Λέφσκι Σόφιας. Εκτός οι Βιτάλις και Αλεξίου.

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης έληγε η προθεσμία της ΑΕΚ για να καταθέσει την ευρωπαϊκή της λίστα στην UEFA για τα δύο ματς με τη Λέφσκι Σόφιας για τα play offs του Champions League.

Σε αυτήν οι τέσσερις γηγενείς της Ομοσπονδίας που μπήκαν είναι οι Μάνταλος, Ρότα, Πήλιος και Καλοσκάμης, όπως άλλωστε αναμενόταν καθώς εκεί τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Από τη λίστα των 17 μη γηγενών έπρεπε να γίνουν δύο «κοψίματα» έπειτα από τις αποχωρήσεις των Ελίασον και Πένραϊς. Εκτός έμεινε ο Βιτάλις, ο οποίος ήταν γνωστό ότι δεν θα έμπαινε καθώς δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής από τη στιγμή που είχε αγωνιστεί με την Γκιόρ στα προκριματικά, και ο Αλεξίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ένωση έχει δικαίωμα για μέχρι δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή της πρώτης αναμέτρησης με τη Λέφσκι. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη (18/8) στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας και η ρεβάνς την Τετάρτη 26/8 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 22:00.

Γηγενείς και μη γηγενείς της λίστας της ΑΕΚ

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Καλοσκάμης.

Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Βίντα, Σαχαμπό, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι.

Λίστα Β: Μπαλαμώτης