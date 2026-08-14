Ο Ζερεμί Πετρίς έφρασε στη Θεσσαλονίκη για να επικυρωθεί η συμφωνία του με τον Άρη για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων.

Σε προφορικό επίπεδο έχει επιβεβαιωθεί από την ΠΑΕ Άρης η συμφωνία τόσο με τη Γουότφορντ για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη όσο και με τον 28χρονο Γάλλο full back για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών. Ο Ζερεμί Πετρίς είναι στη Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και κατ’ επέκταση, για την ένταξή του στην ομάδα. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη από τις κινήσεις που θέλει να κάνει ο Άρης για τον σχηματισμό αμυντικής γραμμής καθώς περιμένει την ολοκλήρωση της απόκτησης και του Κριστιάν Μακούν.

Ο Πετρίς γεννήθηκε στο Παρίσι και μετά τα τμήματα υποδομής της Παρί έπαιξε στην Γκοτσιάνο της Ιταλίας καταγράφοντας 58 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε ακόμα στις Σαρλερουά (56 παιχνίδια, 5 ασίστ), Λέφσκι Σόφιας (53 ματς, 1 γκολ), Μπισέιγ (11 αγώνες), Τσάρκο Σέλο (10 ματς), ενώ με τη Γουότφορντ είχε πέρσι 18 παιχνίδια, τα 17 στην Τσάμπιονσιπ και ένα στο Κύπελλο.