Ο Άρης απέκτησε τον Ζερεμί Πετρίς με την προσδοκία ότι ο Γάλλος δεξιός full back θα επαναλάβει τα κατορθώματα του Βελγίου που του εξασφάλισαν τη μεταγραφή στη Γουότφορντ.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του γεννημένου στο Παρίσι, Ζερεμί Πετρίς, παρουσιάζει ενδιαφέρον ίσως γιατί η δική του ιστορία μάλλον ισοδυναμεί με την προσπάθεια καθιέρωσης που καταβάλλει κάθε παίκτης που ξεκινάει από τα χαμηλά πατώματα. Αυτό έκανε ο 28χρονος δεξιός full back ο οποίος βέβαια στα πρώτα βήματά του έπαιζε στην κορυφή της επίθεσης και το… συγκεκριμένο μικρόβιο δεν έφυγε ποτέ από το αίμα του καθότι – και σήμερα – λατρεύει να ανεβαίνει μέτρα στο γήπεδο και να δημιουργεί. Αυτό εξάλλου τον έκανε να «κουμπώσει» εξαιρετικά στο στιλ παιχνιδιού της Σαρλερουά αλλά και να φτάσει να χαρακτηρίσει τον προπονητή του (σ. σ. Ρικ Ντε Μιλ) «ποδοσφαιρικό πατέρα».

Το βιογραφικό του Πετρίς είναι ενδεικτικό της εκτίμησης ότι τίποτε δεν του χαρίστηκε αλλά το κέρδισε με το σπαθί του. Ξεκινώντας από την U17 της Μονακό και την Παρί και πηγαίνοντας στην ιταλική Γκοτσάνο (στην 3η κατηγορία Ιταλίας), την Κροτόνε, την Μπισέλιε και την Πρό Βετσέλι. Η ιστορία άρχισε να γράφεται όταν πήγε στη Βουλγαρία και την Τσάρσκο Σέλο. Ένας τραυματισμός και το ότι ήταν επιρρεπής στις κίτρινες κάρτες ήταν τα δύο ζητήματα που είχε να διαχειριστεί, σύντομα όμως προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Λέφσκι Σόφιας. Κατά τα βουλγαρικά media, σε μια προσπάθεια συμμαζέματος των οικονομικών της, η τελευταία αναζήτησε φτηνές λύσεις και καθώς ο Πετρίς είχε… μπει στο μάτι του προπονητή Στάνισλαβ Στοίλοφ, προχώρησε στην απόκτησή του. Είχε εξάλλου και την πίεση του χρόνου καθώς πλησίαζαν οι ευρωπαϊκοί αγώνες με τον ΠΑΟΚ.

Ο μισθός των 2.500 ευρώ και η πώληση

Κατά τα ίδια media, η Λέφσκι υπέγραψε εξάμηνο συμβόλαιο με τον Πετρίς (σ. σ. προφανώς ήταν μεγαλύτερης διάρκειας αλλά με τη δυνατότητα διακοπής αυτού) με μισθό 2.500 ευρώ και η περίοδος του Γάλλου στη Σόφια (ουσιαστικά) ήταν δοκιμαστική. Κι όμως, εντυπωσίασε τους πάντες και ειδικά στον δεύτερο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη βουλγαρική πρωτεύουσα… «έμοιαζε με... Καφού», όπως είχε γράψει το Gazzetta τονίζοντας έτσι την κυριαρχία του στην πτέρυγά του.

Στους μήνες που κύλησαν, ο Πετρίς διατήρησε πρωταγωνιστικό ρόλο και η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών επεκτάθηκε έως το καλοκαίρι του 2024 με καλύτερες οικονομικές απολαβές. Μόνο που αυτές δεν ανταποκρίνονταν στον αγωνιστικό ρόλο του. Κατά τα βουλγαρικά media οι μηνιαίες απολαβές του έφτασαν τα 10.000 ευρώ και ο ίδιος ζήτησε 25.000 ευρώ για να επεκτείνει το συμβόλαιο . Νωρίτερα, η Λέφσκι Σόφιας είχε απορρίψει προτάσεις από τις Οσέρ, Ανζέ αλλά και δύο ιταλικών ομάδων. Με την άρνηση υπογραφής νέου συμβολαίου άρχισαν να πέφτουν οι τίτλοι τέλους αυτής της σχέσης. Καθώς η Λούντογκορετς παραμόνευε, η Λέφσκι Σόφιας επέλεξε να τον παραχωρήσει στη Σαρλερουά μ’ ένα ποσό μεταξύ 100.000 – 200.000 ευρώ γιατί θα τον έχανε δίχως οικονομικό όφελος. Η ανακοίνωση πώλησης της βουλγαρικής ομάδας περιλάμβανε 23 λέξεις και ο δε Πετρίς ευχαρίστησε (μόνο) τους φίλους της ομάδας!

Γιατί ο Άρης επέμεινε και πήρε τον Πετρίς…

Προφανώς διότι έδωσε μεγαλύτερη βάση στα κατορθώματά του στο βελγικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Σαρλερουά και λιγότερο στη δυσκολία προσαρμογής του στη Γουότφορντ. Ο Πετρίς πήγε στη Σαρλερουά τον Γενάρη του 2024. Την αμέσως επόμενη χρονιά (2024-25) ήταν από τους καλύτερους δεξιούς full back του Πρωτάθλημα καθώς δημιούργησε 32 ευκαιρίες, μέτρησε 46 πετυχημένες ντρίμπλες καθώς το ποσοστό του στα αποτελεσματικά τάκλιν έφτασε στο 67.2% και το 63.8% στις κερδισμένες εναέριες μονομαχίες. Αυτά τα νούμερα οδήγησαν τη Γουότφορντ στην επένδυση ενός ποσού της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Ο ίδιος είχε εκτιμήσει ότι η Championship ταίριαζε απόλυτα στα στοιχεία του παιχνιδιού του αλλά η χρονιά – γενικώς – ήταν κακή για την αγγλική ομάδα. Αντί της διεκδίκησης της ανόδου, περιορίστηκε στη βάση της βαθμολογίας και σε αποφάσεις ολοκληρωτικών αλλαγών. Μάλιστα, μετά την απόκτηση του Ομάρ Τραορέ από την Ουντινέζε, η Γουότφορντ ενημέρωσε τον Πετρίς τη διάθεσή της να τον παραχωρήσει. «Η Γουότφορντ δεν υπολογίζει τον Πετρίς και θα επιδιώξει να πάρει ένα μέρος των χρημάτων που επένδυσε για την αγορά του», είχε γράψει ο Watford Observer.

Ο Άρης γνώριζε την κατάσταση του Πετρίς και κινήθηκε για την απόκτησή του. Στην καριέρα του, ο Γάλλος έχει καλύψει όλη τη δεξιά πλευρά και λογικά αυτή την ευθύνη θα έχει και στους «κίτρινους». Πιθανότατα αυτό σημαίνει ότι ο Νοά Φαντιγκά θα κάνει κάτι που έπραξε και πέρυσι καθώς, αν και δεξιός full back, στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν έπαιξε ως αριστερός full back.