Ο Άρης πλησιάζει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και θέλει τον 26χρονο Κριστιάν Μακούν από τη Βενεζουέλα ο οποίος έχει βελγικο διαβατήριο.

Οι «κίτρινοι» έχουν καθυστερήσει στον σχηματισμό αμυντικής γραμμής και οι αδυναμίες αναδείχθηκαν στο τελευταίο φιλικό τεστ απέναντι στη Νάπολι αλλά και στη βαριά ήττα. Στις τελευταίες ώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με κεντρικούς αμυντικούς κι ένας από αυτούς είναι ο Κριστιάν Μακούν ο οποίος ανήκει στη Λέφσκι Σόφιας με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ο 26χρονος από τη Βενεζουέλα δεν χρησιμοποιήθηκε στους τελευταίους αγώνες της βουλγαρικής ομάδας με την Καϊράτ Αλμάτι για την προκριματική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ καθώς η Λέφσκι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Άρη για την πώληση των δικαιωμάτων του. Μάλιστα, τα media στη Βουλγαρία θεωρούν δεδομένη την πώληση του ποδοσφαιριστή κατόπιν επιθυμίας του ιδίου και μάλιστα πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Μακούν είναι θετικός στην προοπτική μετακόμισης στην Ελλάδα.

Αυτός είναι και ο λόγος της αναζήτησης κεντρικού αμυντικού από τη Λέφσκι Σόφιας η οποία φέρεται να έχει προχωρήσει σε συζητήσεις με τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ για την απόκτηση του Λούκας Ράιαν. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο υποθέσεις οι οποίες εξελίσσονται παράλληλα καθώς η Λέφσκι Σόφιας θέλει πρώτα να κλείσει τον αντικαταστάτη του Μακούν και στη συνέχεια να τον παραχωρήσει.

Ο 26χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ βρίσκεται στη Λέφσκι Σόφιας από το 2024 και συνολικά μέτρησε 67 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ. Είχε προηγηθεί το σύντομο πέρασμά του από την Κύπρο και πιο συγκεκριμένα από την Ανόρθωση, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του έπαιξε στο MLS με τις Ίντερ Μαϊάμι, Νιου Ίνγκλαντ και Σάρλοτ. Σε ηλικία 18 ετών είχε ενταχθεί στα τμήματα υποδομής της Γιουβέντους κι έπαιξε 13 αγώνες στην Primavera 1 πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει αγωνιστεί 16 φορές με την εθνική Βενεζουέλας, η τελευταία του συμμετοχή ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025 ενώ ήταν αρχηγός στην U20 της Βενεζουέλας.