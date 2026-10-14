Ο ορισμοί της ΚΕΔ για τους διαιτητές της 7ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 7η αγωνιστική της Superleague, οι οποίοι περιείχαν μονάχα Έλληνες διαιτητές, αφού δεν υπήρχε κάποιο ματς μεταξύ των μεγάλων. Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα διευθύνει το Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor, ο Μιχάλης Ματσούκας θα οριστεί στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός ενώ στο τοπικό ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή θα βρεθεί ο Βασίλης Φωτιάς.

Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι μεταξύ του Ατρομήτου και της ΑΕΚ αναβλήθηκε, μετά από αίτημα της τελευταίας εξαιτίας των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής της Superleague

17/10

Λεβαδειακός - Βόλος (17:00), Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος και Κόλλιας, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Πουλικίδης και Ζαμπαλάς

18/10

Καλαμάτα - ΟΦΗ (16:00), Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης, Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος και Κορώνας, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης και Μέγας

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (17:00), Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, Βοηθοί: Πάτρας και Νταβέλας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης και Μόσχου

Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor (17:30), Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος και Παπαδοπούλου, Τέταρτος: Ζαμπαλάς, VAR: Κουμπαράκης και Κόκκινος

Κηφισιά - Άρης (20:00), Διαιτητής: Φώτιος Νταούλας Βοηθοί: Τσολακίδης και Μωϋσιάδης, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Αντωνίου και Πουλικίδης

ΠΑΟΚ - Ηρακλής (21:00), Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Κατοίκος, VAR: Κουκούλας και Παπαπέτρου