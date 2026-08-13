Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έκανε μία διερευνητική επαφή για την περίπτωση του Αντρέα Κολπάνι.

Η ιταλική ιστοσελίδα «tuttomercatoweb», που ασχολείται κατά κύριο λόγο με το μεταγραφικό παζάρι, συνέδεσε τον Παναθηναϊκό με την περίπτωση του Αντρέα Κολπάνι της Μόντσα.

Πρόκειται για 27χρονο επιθετικό μέσο, ο οποίος ανήκει στην ιταλική Μόντσα, που επέστρεψε φέτος στη Serie A. Έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αφού το 2022, που τον είχε αποκτήσει εκείνη, είχε πληρώσει οκταψήφιο νούμερο, φτάνοντας τα 11 εκατ. ευρώ για να τον πάρει από την Αταλάντα και είχε υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, που επεκτάθηκε κιόλας το επόμενο καλοκαίρι.

Την περασμένη σεζόν εκείνος μέτρησε 28 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.500 αγωνιστικά λεπτά που πάτησε χορτάρι με την Μόντσα στη Serie B και συνέβαλε ως μέλος του ροτέισον στην άνοδό της.

Ο Κολπάνι ήταν ο τελευταίος αγαπημένος του προέδρου Σίλβιο Μπερλουσκόνι, προτού εκείνος πεθάνει και του είχε μάλιστα αφιερώσει την πρώτη του κλήση στην εθνική ανδρών. Ο προπονητής της Μόντσα, Ιβάν Γιούριτς σε δηλώσεις του που φιλοξενεί το ιταλικό μέσο δειχνει να τον υπολογίζει για την τρέχουσα σεζόν.

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«Ο Αντρέα είχε δύο δύσκολες χρονιές για διάφορους λόγους. Είναι ένας τύπος με μεγάλη επιθυμία να ανακάμψει και είναι ένας δυνατός παίκτης όταν είναι υγιής. Χθες έπαιξε μόνο μισή ώρα επειδή είναι σε διαδικασία επανένταξης από ένα μικρό τραυματισμό, αλλά είναι όλο και καλύτερα και θα αποτελέσει μεγάλη βοήθεια για μας»