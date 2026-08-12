Οι ατάκες του Αλέσιο Λίσι για τον Κωνσταντέλια και για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Ιταλός προπονητής σ' ερώτηση για το αστέρι του Δικεφάλου απάντησε: «Με τον Ντέλια μιλάμε συνεχώς. Έχει ένα προσωπικό ζήτημα και πρέπει να δείξουμε σεβασμό, είναι σοβαρό. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο μας, αλλά να πάρουμε την πρόκριση και γι' αυτόν».

Ο Λίσι τόνισε επίσης ότι ο Γιαννούλης δεν είναι στο 100%, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παίξει λίγα λεπτά. Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πως προσεγγίζει τη ρεβάνς μετά την ήττα στην Τούμπα: «Είναι σημαντική η δουλειά που κάναμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν είναι εύκολο αυτό στο ξεκίνημα της σεζόν. Πρέπει να βρούμε τρόπο να παραμείνουμε στον αγώνα. Παίζουμε διαρκώς πολλά και κομβικά παιχνίδια στην αρχή της χρονιάς».

Για τις αλλαγές που θέλει να δει: «Πρέπει να σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκριση, πρέπει να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια όταν κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάποιες φάσεις που δεν κάναμε γκολ στο πρώτο ματς. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πήγαν καλά στο πρώτο ματς, θέλουμε να πάνε καλά αύριο. Είναι ένας αγώνας που θα κριθεί στις λεπτομέρειες».

Για την εικόνα του αγώνα στο πρώτο ματς: «Έχω πει ότι δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα στατιστικά. Κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα παρακολουθώ, αλλά όχι όλα. Στην Τούμπα είχαμε την κατοχή της μπάλας, αλλά χάσαμε τον αγώνα, περιμένω στο δεύτερο αγώνα να είμαστε καλύτεροι στην ποιότητα των κατοχών της μπάλας. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση, περιμένω την Άντερλεχτ να δείξει περισσότερα πράγματα. Σίγουρα θα διορθώσουν και αυτοί αρκετά πράγματα, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για την πρόκριση».

Για το χαμένο πέναλτι στο πρώτο ματς και το αν ευνοεί τον ΠΑΟΚ η πρόκριση να κριθεί στα πέναλτι: «Έχουμε προπονηθεί στα πέναλτι και πριν το δεύτερο ματς με την Ντιναμό. Είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια συνθήκη, αν χρειαστεί. Όλοι προετοιμάζονται γι' αυτή την διαδικασία των πέναλτι, προσπαθούμε πάντα να είμαστε έτοιμοι σε κάθε κατάσταση».

Για το επίπεδο ετοιμότητας του Γιαννούλη και τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς: «Ο Γιαννούλης είναι μαζί μας εδώ και μια εβδομάδα, αλλά δεν είναι στο 100% ακόμα. Είναι έτοιμος να παίξει κάποια λεπτά και προπονούνταν σκληρά και με την προηγούμενη ομάδα του. Σίγουρα είναι διαθέσιμος, είναι μια εξαιρετική μεταγραφή για εμάς. Όσον αφορά την άλλη μεταγραφή, προτιμώ να μιλάω για τους παίκτες που είναι εδώ μαζί μας και όχι για αυτούς που πρόκειται να έρθουν».

Για το αν πιστεύει στον όρο φαβορί στο ποδόσφαιρο: «Η Άντερλεχτ έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης από εμάς. Μαθηματικά μετά το 1-0 έχουν προβάδισμα, αλλά εμείς θα παλέψουμε για να διαψεύσουμε την στατιστική και να πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν αισθάνεται πίεση για τον αγώνα στις Βρυξέλλες ειδικά με το σκορ του πρώτου αγώνα: «Δεν νιώθω κάποια πίεση, έχω υπάρξει σε ματς με περισσότερη πίεση από αυτό με την Άντερλεχτ. Είμαι χαρούμενος και είναι πρόκληση για μένα. Έχω στο μυαλό μου να προετοιμαστώ εγώ και η ομάδα μου για τον αντίπαλο και για το πως θα κερδίσουμε τον αγώνα».

Τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος δήλωσε:

Για το τι μπορεί να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ για να περάσει: «Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο ματς, περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά και πιο συγκεντρωμένοι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου».

Για την νευρικότητα στον πρώτο αγώνα που είχε ο ΠΑΟΚ μετά το γρήγορο γκολ της Άντερλεχτ: «Δεν είναι εύκολο να δέχεσαι ένα τόσο γρήγορο γκολ. Δεν αρχίσαμε καλά, αλλά προσπαθήσαμε πολύ. Χάσαμε την συγκέντρωση μας και γι' αυτό δεν κάναμε πολλές φάσεις. Ελέγξαμε το ματς και αυτό πρέπει να κάνουμε και αύριο».

Για το σενάριο που το ματς είναι ισόπαλο χωρίς γκολ στο 80ο λεπτό: «Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις τι εξέλιξη θα υπάρξει. Μπορεί να σκοράρουμε εμείς γρήγορα ή στο τελευταίο λεπτό. Έχουμε έρθει εδώ για έναν συγκεκριμένο στόχο και να φύγουμε με την πρόκριση».

Για το πως αισθάνεται μετά τους τραυματισμούς του την περασμένη σεζόν: «Δεν είχα πολλούς τραυματισμούς πέρσι, είχα έναν, αλλά μεγάλο. Το παρελθόν είναι παρελθόν και δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό. Κάνω focus στο επόμενο ματς και ασχολούμαι μόνο με αυτό, στο πως θα πάρουμε την πρόκριση».

Για τον αιφνιδιασμό από τον Τσβέτκοβιτς και το αν τον θεωρεί από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Σερβία: «Είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης και κάθε μέρα βελτιώνεται. Τον γνωρίζω καλά από την εθνική, έχει μπροστά του πάρα πολλά χρόνια. Ήταν καλός στο πρώτο ματς».