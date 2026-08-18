Τσορμπατζόγλου στους Galacticos by Interwetten: «Υπαρκτό του Κουλούρη για ΠΑΟΚ, η μεταγραφή φορ που χάλασε στο τέλος»
Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αναφέρθηκε στους "Galacticos by interwetten" σε όλα τα μεταγραφικά θέματα του ΠΑΟΚ και ένα εξ' αυτών ήταν και του πρώην επιθετικού του Δικεφάλου, Ευθύμη Κουλούρη, για τον οποίο τόνισε μεταξύ άλλων ότι το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ είναι υπαρκτό. Επίσης μίλησε για όλη την εφετινή μεταγραφική... ιστορία του ΠΑΟΚ με τους υποψήφιους σέντερ φορ και για τον παίκτη του οποίου η απόκτηση ακυρώθηκε απροσδόκητα.
Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από το 1:34:30 μέχρι το 1:42:50 της εκπομπής.
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