ΠΑΟΚ: «Επιμένει ο Λίσι για Σάντσεθ», ετοιμάζει νέα πρόταση στην Εσπανιόλ

Ο Αλέσιο Λίσι θέλει τον Ρούμπεν Σάντσεθ στον ΠΑΟΚ, που παραμένει στη διεκδίκηση του 25χρονου Ισπανού και ετοιμάζει νέα κίνηση προς την Εσπανιόλ.

Ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την περίπτωση του Ρούμπεν Σάντσεθ και συνεχίζει να δουλεύει για την απόκτηση του 25χρονου δεξιού μπακ της Εσπανιόλ.

Η πρώτη κίνηση δεν είχε θετική κατάληξη. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στην Ισπανία το Cadena SER, οι Καταλανοί απέρριψαν την αρχική πρόταση των «ασπρόμαυρων», θεωρώντας ότι δεν πλησίαζε τις οικονομικές απαιτήσεις τους.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η υπόθεση σταμάτησε εκεί.

Ο Σάντσεθ εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις επιλογές του ΠΑΟΚ και κυρίως αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο ο Λίσι έχει ξεκάθαρη άποψη. Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θεωρεί ότι μπορεί να δώσει στην ομάδα ταχύτητα και ένταση σε ολόκληρη τη δεξιά πλευρά.

Στην Ισπανία υποστηρίζουν πλέον ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να επιστρέψει με βελτιωμένη πρόταση προς την Εσπανιόλ. Η «Marca» αναφέρει ότι η πρώτη προσφορά έφτανε περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ, μαζί με ποσοστό μεταπώλησης 20%, ενώ οι Καταλανοί αξιώνουν περισσότερα χρήματα για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Το δεδομένο είναι ότι υπάρχει ακόμη απόσταση, αλλά και διάθεση από την πλευρά του ΠΑΟΚ να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση.

Ο Σάντσεθ έχει συμβόλαιο με την Εσπανιόλ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και η ισπανική ομάδα είναι θετική στην παραχώρησή του εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά. Παράλληλα, για τον ποδοσφαιριστή έχει ενδιαφερθεί και η Έλτσε.