Η ισοπαλία της ΑΕΚ επί της Λέφσκι Σόφιας μείωσε προσωρινά την απόσταση της Ελλάδας από τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, αλλά η διαδρομή παραμένει ακόμα μεγάλη...

Η ΑΕΚ παρέμεινε δυνατά στο κόλπο της πρόκρισης για τη League Phase του Champions League μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) στη έδρα της Λέφσκι Σόφιας και θα ψάξει να ολοκληρώσει τη δουλειά στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας για να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από επτά χρόνια.

Μαζί της ονειρεύεται και η Ελλάδα που αναζητά βαθμούς φέτος από τους πέντε εκπροσώπους της για τον μεγάλο στόχο της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, ο οποίος ωστόσο παραμένει αρκετά μακριά. Η ισοπαλία της Ένωσης άλλωστε χάρισε μόλις 100 βαθμούς στη χώρα μας, η οποία περιμένει ακόμα τη μεγάλη αντεπίθεση στην πορεία της σεζόν για να μαζέψει τη διαφορά από Πολωνία και Τσεχία.

Τη δεδομένη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση της κατάταξης με συγκομιδή 41.612 βαθμών και κυνηγάει τους Τσέχους που είναι μια θέση πάνω με 44.225 βαθμούς. Εκατό βαθμοί λιγότεροι δηλαδή από την 10η Πολωνία, η οποία μαζί με την Τσεχία έχουν δημιουργήσει μια σεβαστή απόσταση από τη χώρα μας.

Εκεί που υπερτερούμε ωστόσο είναι στον αριθμό των ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη, καθώς μετράμε άθικτους και τους πέντε εκπροσώπους, ενώ οι δυο αντίπαλοί μας υπολογίζουν σε τέσσερις.

Βαθμολογία UEFA

10. Πολωνία 44.325 (4/5)

11. Τσεχία 44.225 (4/5)

12. Ελλάδα 41.612 (5/5)

13. Δανία 36.931 (4/4)

14. Νορβηγία 34.812 (5/5)