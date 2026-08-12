Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει στη λίστα του τον 25χρονο Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ

Η υπόθεση του Μικελμπρενσίς έχει κολλήσει για τον ΠΑΟΚ και στη λίστα φέρεται να βρίσκεται ο Ρούμπεν Σάντσεθ Σάεθ.

Τα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν ότι η Έλτσε και ο ΠΑΟΚ είναι δύο σοβαροί υποψήφιοι για τον 25χρονο (4/2/01) δεξιό μπακ της Εσπανιόλ και ότι η ομάδα της Βαρκελώνης θα ήθελε ιδανικά κοντά στο ένα εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει. Ο Σάντσεθ έχει συμβόλαιο έναν ακόμα χρόνο με τους Καταλανούς, με τους οποίους τη σεζόν που πέρασε είχε 22 ματς, τα 21 στη La Liga κι ένα στο Κύπελλο και μία ασίστ.

Συνολικά με την Εσπανιόλ ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει ύψος 1,85, μετράει 51 αγώνες με την Εσπανιόλ, ενώ έπαιξε ακόμα στη Γρανάδα (33 παιχνίδια, 1 ματς, 1 γκολ) και 21 ματς με τη Μιραντές. Όλα τα ματς στη Μιραντές τα έκανε με προπονητή τον Αλέσιο Λίσι, οπότε είναι πολύ πιθανό ν' αποτελεί επιλογή του Ιταλού τεχνικού. Στη La Liga ο 25χρονος μπακ έχει καταγράψει συνολικά 43 αγώνες.

Στην Εσπανιόλ ο Σάντσεθ, ο οποίος γεννήθηκε στη Βαρκελώνη, είναι από το 2022 και έχει κάνει και 54 παιχνίδια με 3 γκολ στη Β' ομάδα.

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