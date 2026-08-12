Το βράδυ της Πέμπτης ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει στις Βρυξέλλες κόντρα στην Αντερλεχτ να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 της Τούμπας, σε ένα ματς που δεν υπολογίζεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που δεν ταξίδεψε για το Βέλγιο.

Σημαντικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Λίσι δεν υπολογίζει για τη ρεβάνς του Europa League με την Αντερλεχτ τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο νεαρός άσος του Δικεφάλου του Βορρά, δεν ταξίδεψε με την αποστολή για το Βέλγιο καθώς σύμφωνα με ενημέρωση από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ λόγω ενός προσωπικού του θέματος θα μείνει στην Θεσσαλονίκη.