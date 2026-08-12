Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Παναιτωλικός έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του διεθνή Αλβανού φορ της Σπάρτα Πράγας, Ιντρίτ Τούτσι.

Ο Παναιτωλικός έχει σε πρώτο πλάνο την υπόθεση της ενίσχυσης του στη θέση του φορ, όπου όπως αναφέραμε αναμένεται να γίνει διπλή προσθήκη. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta μια περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει οι Αγρινιώτες είναι αυτή του Ιντρίτ Τούτσι.

Πρόκειται για 26χρονο δεξιοπόδαδρο επιθετικό, ο οποίος εκτός από φορ μπορεί να παίξει και στα άκρα, καθώς παρά το ύψος του (1,91μ.) διαθέτει ταχύτητα. Είναι πέντε φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αλβανίας.

Προέρχεται από την Ακαντέμια της πατρίδας του και τον Φεβρουάριο του 2019 μετακόμισε στην Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Με τους Τσέχους μέτρησε 105 εμφανίσεις, με 21 γκολ και 11 ασίστ, με τη Σπάρτα Πράγας τον Γενάρη του 2024 να επενδύει ένα εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του.

Με τους Τσέχους μέτρησε 29 συμμετοχές με 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καϊσέρισπορ. Σε 22 παιχνίδια με τους Τούρκους έχει σκοράρει 4 φορές.

Αξιοσημείωτο πως ως αγωνιστικός προφίλ διαφέρει με αυτό του Τομάς Ανρί, ο οποίος είναι «καθαρό» φορ περιοχής και συνεπώς αγωνιστικά μπορούν να συνυπάρξουν, στο ενδεχόμενο που προχωρήσουν και οι δυο περιπτώσεις.