Ο Παναιτωλικός εξετάζει τον Τομάς Ανρί, ο οποίος αναμένεται να λύσει το συμβόλαιο του με την Σταντάρ Λιέγης, όμως η περίπτωση του δεν είναι η μοναδική στο «κιτρινομπλέ» τραπέζι.

Εννέα ημέρες απομένουν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναιτωλικού για τη νέα αγωνιστική σεζόν, το νοκ άουτ ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα στο «Ελ Πάσο», με τους Αγρινιώτες να έχουν «γεμίσει» σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ τους μετά τις «δυνατές» προσθήκες των Ντζενεπό και Νακάμπα, όμως ακόμα υπάρχει μια σημαντική ανάγκη. Η απόκτηση φορ.

Εξ αρχής έχουμε αναφέρει πως πρόθεση των Καναρινιών είναι η απόκτηση δύο φορ, από τη στιγμή που αποχώρησαν από το ρόστερ τόσο ο Γιουσούφ Μπάντζι όσο και ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Ο δανεισμός του πρώτου ολοκληρώθηκε και επέστρεψε στην Άαρχους, όπου δεν υπολογίζεται, ενώ ο δεύτερος μετακόμισε στην Παραγουάη για λογαριασμό της Γκουαρανί.

Από τη στιγμή που οι Αγρινιώτες δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής αυτό που ψάχνουν πορεύθηκαν στην προετοιμασία με τον Κόστα Άλεξιτς, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε αρκετά ως εξτρέμ, και τον 19χρονο Αριστείδη Αλμπάνη, ο οποίος προέρχεται από δύο «γεμάτες» σεζόν στις υποδομές του Τίτορμου, ενώ επίσης «πατάει» αρκετά στα άκρα. Επιθυμία των ιθυνόντων του κλαμπ δεν ήταν να αποκτηθούν απλά φορ για να συμπληρωθεί το ρόστερ αλλά να πρόκειται για ουσιαστική αναβάθμιση στη γραμμή κρούσης, οπότε δεν τέθηκε κάποιο χρονικό deadline.

Μια περίπτωση που δεδομένα έχει συζητηθεί εντός «Emileon» είναι αυτή του Τομάς Ανρί. Πρόκειται για υψηλόσωμο (1,91 μ.) Γάλλο φορ, ο οποίος έχει προταθεί στον Παναιτωλικό και δεν έχει περάσει απαρατήρητος. Το «αγκάθι» είναι πως δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο με τη Σταντάρ Λιέγης.

Προϋπόθεση για να πέσει πιο... ζεστά στο τραπέζι η περίπτωση του 31χρονου επιθετικού είναι να λάβει την ελευθέρας του από τους Βέλγους. Από τη Λιέγη προκύπτει πως η Σταντάρ είναι διατεθειμένη να τον αφήσει να αποχωρήσει ελεύθερος, δίχως χρηματικό αντίτιμο, όμως, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, προφανώς επειδή οι δύο πλευρές δεν έχουν βρει τη «χρυσή» τομή στο θέμα της αποζημίωσης.

Φυσικά, η περίπτωση του Ανρί δεν είναι η μοναδική που έχει προταθεί και αξιολογηθεί από τους Αγρινιώτες, αλλά μία από τις πολλές. Οι ιθύνοντες του σχεδιασμού του Παναιτωλικού παραμένουν ενεργοί στην αγορά και στόχος είναι να προχωρήσουν στις καλύτερες δυνατές περίπτωσεις, όταν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Εκτός από την αναμενόμενη απόκτηση δύο φορ, το μεταγραφικό πλάνο περιλαμβάνει και μία έξτρα κίνηση στη μεσαία γραμμή, ενώ, εφόσον προκύψει κάποια αποχώρηση, είναι αυτονόητο πως θα υπάρξει και η ανάλογη αντικατάσταση.

Τι «δείχνει» η περίπτωση Ανρί για τον φορ που θέλει ο Παναιτωλικός

Ο Ανρί είναι ποδοσφαιριστής με χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στο τρέχον ρόστερ του Παναιτωλικού. Είναι κλασικός φορ περιοχής, ο οποίος συνδυάζει δύναμη και ύψος, ενώ είναι ικανός στο ψηλό παιχνίδι. Έχει εμπειρία, καθώς βαδίζει προς τα 32 του χρόνια τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ έχει παραστάσεις από υψηλό επίπεδο.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο Γάλλος έχει 67 εμφανίσεις στη Serie A με 14 γκολ, ενώ έχει σκοράρει 27 φορές σε 56 ματς της κορυφαίας κατηγορίας του Βελγίου. Μεταξύ άλλων, έχει αγωνιστεί σε Λέουβεν, Ελλάς Βερόνα, Βενέτσια, Παλέρμο και Ναντ.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 23 συμμετοχές με τη Σταντάρ Λιέγης, έχοντας 4 γκολ και 2 ασίστ.