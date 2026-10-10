Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Super League, με αντίπαλο την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο (11/10,17:00).

Ο Παναιτωλικός μετά από τις διαδοχικές ήττες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» από την Κηφισιά Tutu Deals, στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων μετά τη... μαραθώνια διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Ο Αμίν Μπάσι είχε προστατευτεί στο παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς λόγω μιας ενόχλησης στον τετρακέφαλο, όμως από την προηγούμενη εβδομάδα μπήκε σε φουλ ρυθμούς και κρίνεται ετοιμοπόλεμος.

Από εκεί και πέρα εκτός έμειναν λόγω μικροενοχλήσεων ο Στάγιτς και ο Εράκοβιτς, ενώ στον αντίποδα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή ο Σμυρλής

Θυμίζουμε πως γνωστός τραυματίας είναι ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος υπέστη ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης στον Ολυμπιακό Στάδιο και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδάλος, Προδρομίτης, Σμυρλής, Σουμά, Θυμιάνης, Ξενόπουλος