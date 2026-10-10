Κηφισιά Tutu Deals: Με Βαν Άιμα αλλά και με απουσίες κόντρα στον Παναιτωλικό
Η Κηφισιά Τutu Deals ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Super League, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, στη Λεωφόρο, όπου θα διεκδικήσει δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, μετά το «διπλό» στο Περιστέρι.
Στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο επέστρεψε ο Βαν Άιμα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ εκτός παραμένουν οι γνωστοί τραυματίες Κούσουλος, Ντε Λουίς και Δοϊρανλής.
Στο «απουσιολόγιο» του Αργεντινού τεχνικού προστέθηκε το όνομα του νεαρού Καλοσκάμη, ο οποίος έχει ενοχλήσεις.
H αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals
Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουκάνης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος
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