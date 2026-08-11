Δημοσίευμα από το Βέλγιο αναφέρει πως ο Τομάς Ανρί αναμένται να λύσει το συμβόλαιο του και να υπογράψει στον Παναιτωλικό, ενώ υποστηρίζει πως ο Γάλλος ψάχνει σχολείο για τα παιδιά του.

Στο προσκήνιο για τον Παναιτωλικό παραμένει η περίπτωση του Τομάς Ανρί, με δημοσίευμα από το Βέλγιο να υποστηρίζει πως ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τη Σταντάρ Λιέγης και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Δημοσίευμα του «Sudinfo», επιβεβαιώνει πως οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ανρί και τη βελγική ομάδα για τη λύση της συνεργασίας τους βρίσκονται σε εξέλιξη και όλα δείχνουν πως σύντομα θα υπάρξει συμφωνία, ώστε ο ποδοσφαιριστής να μείνει ελεύθερος από τη στιγμή που βρεθεί η «χρυσή τομή» για την αποζημίωση του, όπως είχαμε αναφέρει στο Gazzetta.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, μόλις ολοκληρωθεί η λύση του συμβολαίου του με τη Σταντάρ, ο Ανρί αναμένεται να υπογράψει στον Παναιτωλικό. Μάλιστα, το βελγικό μέσο αναφέρει και μια λεπτομέρεια σχετικά με την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως ο Γάλλος φορ βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση σχολείου για τα παιδιά του εφόσον μετακομίσει στο Αγρίνιο.

Σε κάθε περίπτωση, το βασικό ζητούμενο για να προχωρήσει η υπόθεση είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» του Ανρί με τη Σταντάρ Λιέγης και να εξασφαλίσει την ελευθέρας του, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.