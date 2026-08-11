Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ρωτήσει για τον Ιβάν Μαρτίν. Διαψεύδουν οι «πράσινοι».

Η ισπανική ιστοσελίδα «ElDesmarque» ενέπλεξε και πάλι το όνομα του Παναθηναϊκού στην περίπτωση του Ιβάν Μαρτίν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει, εκείνος έχει επιλογές από την Ισπανία, αφού οι Ρασίνγκ Σανταντέρ και Ράγιο Βαγιεκάνο έχουν ήδη ρωτήσει για κείνον και του φαίνονται μάλιστα και ενδιαφέρουσες επιλογές.

Δεν είναι όμως οι μόνες σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, αφού ο Βάσκος έχει ακόμη δύο προσφορές από την Τουρκία και μία από τον Παναθηναϊκό.

Εκείνος φαίνεται ότι θα πάρει λίγο χρόνο προκειμένου να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Σημειωτέον έχει 20 εκατ. ευρώ ρήτρα ενώ η πρώην ομάδα του, Βιγιαρεάλ έχει 30% ποσοστό μεταπώλησης. Βέβαια, λόγω υποβιβασμού είναι πιθανό να φύγει με χαμηλότερα χρήματα από την ρήτρα του.

Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως ο Ιβάν Μαρτίν δεν υπάρχει πραγματικά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, αφού υπήρξε άμεση διάψευση από την «πράσινη» ΠΑΕ, τονίζοντας πως δεν έχει καμία βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

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