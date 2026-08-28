Ουναΐ: Στο Μαρόκο γράφουν πως συμφώνησε με τον Άγιαξ
Στην Ολλανδία φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αζεντίν Ουναΐ. Δημοσίευμα από τη Γαλλία είχε αποκαλύψει πριν από μερικές ώρες πως ο Μαροκινός είχε ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για συζητήσεις με τον Άγιαξ και οι συμπατριώτες του το πάνε ένα βήμα παραπέρα.
Συγκεκριμένα στο Μαρόκο αναφέρουν πως οι δυο πλευρές έδωσαν πλέον τα χέρια για την έναρξη της συνεργασίας τους και απομένει πλέον το deal του Άγιαξ με τη Τζιρόνα που θα ξεκλειδώσει οριστικά τη μεταγραφή.
Η ουσία πάντως είναι πως ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει δώσει προτεραιότητα στον Αίαντα και στην Eredivisie, η οποία τον είχε προσεγγίσει και τις προηγούμενες ημέρες μέσω πρότασης από την Αϊντχόφεν.
Πλέον μένει να φανεί το κατά πόσο έχουν βάση τα όσα γράφονται από τους Μαροκινούς, αλλά και το αν ο Άγιαξ θα καταφέρει να έρθει σε συμφωνία με τη Τζιρόνα πριν από την προθεσμία της μεταγραφικής περιόδου.
Σύμφωνα πάντως με το ίδιο δημοσίευμα δεν αναμένονται εμπόδια στις διαπραγματεύσεις των δυο ομάδων, προσθέτοντας μάλιστα πως ο Ουναΐ θα γίνει επίσημα παίκτης του Άγιαξ μετά το Σαββατοκύριακο!
BREAKING: Azzedine Ounahi to Ajax, deal agreed 🔴⚪️— 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 | 𝗠𝗙𝗡 (@MFN_TW) August 28, 2026
The transfer is now decided and expected to be completed this weekend, with the final formalities to follow.
Ounahi will be officially presented as a new Ajax player after the weekend 🇲🇦⭐️ pic.twitter.com/W1yckbbg0U
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