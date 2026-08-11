Παναθηναϊκός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, ενημερώνοντας τους φιλάθλους που ταξίδεψαν στη Βουλγαρία για το πως θα εισέλθουν στο στάδιο της Σόφιας.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σήμερα (11/08) στη Βουλγαρία για να αναμετρηθεί με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η πράσινη ΠΑΕ με ανακοίνωση της λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του ματς ενημέρωσε τους φιλάθλους που ταξίδεψαν στη γειτονική χώρα για να στηρίξουν την ομάδα τους, για τον επικείμενο αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας που θα βρεθούν στη Σόφια για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948:

– Για τους φιλάθλους που δεν έχουν ήδη παραλάβει τα εισιτήριά τους, η διανομή θα πραγματοποιηθεί την ημέρα του αγώνα από το προκαθορισμένο Meeting Point στη Σόφια, το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ. Η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται από τις 17:00 έως τις 19:00.

– Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, κατά την παραλαβή είναι απαραίτητο να έχετε διαθέσιμο τον Αριθμό Παραγγελίας (Order ID), καθώς και το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο του ατόμου που θα παραλάβει τα εισιτήρια.

– Για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που θα μετακινηθούν με ιδιωτικό όχημα, θα υπάρχει δωρεάν χώρος στάθμευσης τον οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

– Το Meeting Point, ο χώρος στάθμευσης, καθώς και η διαδρομή προς τη θύρα των φιλοξενούμενων θα βρίσκονται υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή μετακίνηση των φιλάθλων.

– Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00. Οι φίλαθλοι μπορούν να μεταβούν στο γήπεδο οποιαδήποτε στιγμή μετά την παραλαβή των εισιτηρίων τους. Συνιστάται, ωστόσο, η έγκαιρη προσέλευση, καθώς πριν από την είσοδο θα πραγματοποιούνται δύο έλεγχοι ασφαλείας, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις.

– Στο γήπεδο επιτρέπεται η είσοδος με σακίδιο (backpack) μέγιστου μεγέθους Α4.

– Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση αντικειμένων που απαγορεύονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς των αθλητικών διοργανώσεων, όπως λέιζερ, βεγγαλικά, πυρσοί και καπνογόνα.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να επιδεικνύουν υπεύθυνη και κόσμια συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Σόφια και να ακολουθούν τις οδηγίες των διοργανωτών, της αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας».