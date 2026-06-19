Μαρτίν: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - Έντονο ενδιαφέρον για τον χαφ της Τζιρόνα
Πριν λίγες μέρες το όνομα του Ίβαν Μαρτίν ακούστηκε στο μεταγραφικό προσκήνιο της ΑΕΚ αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια βάση, ωστόσο δύο ακόμα ελληνικές ομάδες εμπλέκονται με την περίπτωσή του.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ανάμεσα στα κλαμπ που έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον 27χρονο χαφ της Τζιρόνα ενώ στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Τολούκα από το Μεξικό.
Μετά τον υποβιβασμό του ισπανικού συλλόγου, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ψάχνεται να αποχωρήσει ωστόσο έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, οπότε θα πρέπει όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει, να ικανοποιήσει και τη Τζιρόνα.
Πέρα από τους «αιωνίους» και τη μεξικάνικη ομάδα, υπάρχουν και άλλα κλαμπ από την Ευρώπη και κυρίως την Ισπανία που τον θέλουν, καθώς είχε γεμάτη σεζόν στη La Liga με 37 συμμετοχές.
Iván Martín tiene previsto dejar el Girona este verano.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 19, 2026
Varios clubes, tanto en Europa como fuera de ella, se han fijado en él.
Panathinaikos, Olympiacos y Toluca, de México, lo siguen con gran interés y están valorando presentar una oferta por él.
En España, varios equipos…
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