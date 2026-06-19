Μετά τις αβάσιμες φήμες για την ΑΕΚ, οι Ισπανοί περιπλέκουν και τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό για τον 27χρονο χαφ της Τζιρόνα, Ίβαν Μαρτίν.

Πριν λίγες μέρες το όνομα του Ίβαν Μαρτίν ακούστηκε στο μεταγραφικό προσκήνιο της ΑΕΚ αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια βάση, ωστόσο δύο ακόμα ελληνικές ομάδες εμπλέκονται με την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ανάμεσα στα κλαμπ που έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον 27χρονο χαφ της Τζιρόνα ενώ στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Τολούκα από το Μεξικό.

Μετά τον υποβιβασμό του ισπανικού συλλόγου, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ψάχνεται να αποχωρήσει ωστόσο έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, οπότε θα πρέπει όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει, να ικανοποιήσει και τη Τζιρόνα.

Πέρα από τους «αιωνίους» και τη μεξικάνικη ομάδα, υπάρχουν και άλλα κλαμπ από την Ευρώπη και κυρίως την Ισπανία που τον θέλουν, καθώς είχε γεμάτη σεζόν στη La Liga με 37 συμμετοχές.