Το φως της δημοσιότητας είδε το επίσημο έγγραφο που περιλαμβάνει την πρόταση της Ιντερνασιονάλ προς την ΑΕΚ για την απόκτηση του Νίκλας Ελίασον.

Στο φως ήρθε η πρόταση της Ιντερνασιονάλ προς την ΑΕΚ για την απόκτηση του Νίκλας Ελίασον, καθώς διέρρευσε το επίσημο έγγραφο με τις οικονομικές λεπτομέρειες του deal.

Η συγκεκριμένη πρόταση, που αναγράφει ημερομηνία 9 Αυγούστου του 2026 και υπογραφή του στελέχους της βραζιλιάνικης ομάδας, Φάμπιο ντε Ζεσούς, προνοεί τον δανεισμό του 30χρονου εξτρέμ με οψιόν αγοράς από την Ένωση.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος από το Πόρτο Αλέγκρε προσφέρει 300.000 ευρώ για τον δανεισμό, ποσό που προτείνεται να καταβληθεί σε τρεις δόσεις: 100.000 ευρώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, 50.000 ευρώ έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και 150.000 ευρώ έως τις 30 Ιουνίου 2027. Παράλληλα, προβλέπεται οψιόν αγοράς ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε περίπτωση ενεργοποίησής της, το ενοίκιο του δανεισμού θα αφαιρεθεί, αφήνοντας υπόλοιπο 2,5 εκατ. ευρώ, το οποίο η Ιντερνασιονάλ προτείνει να αποπληρωθεί σε τέσσερις δόσεις μεταξύ Σεπτεμβρίου 2027 και Απριλίου 2029.

Αξιοσημείωτοι είναι και οι επιπλέον όροι της πρότασης, καθώς προβλέπεται ότι η ΑΕΚ θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της συναλλαγής, αλλά και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον μηχανισμό αλληλεγγύης.

Η διοίκηση της Ένωσης καλείται τώρα να αξιολογήσει την πρόταση και να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Σουηδού.