Ελίασον: Ζητά το «ναι» της ΑΕΚ για να συνεχίσει στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με δημοσίευμα
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Ντίας οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Νίκλας Ελίασον στην ΑΕΚ βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, με την Ιντερνασιονάλ να κλιμακώνει τις πιέσεις της για να εξασφαλίσει την υπογραφή του 30χρονου Σουηδού εξτρέμ.
Η ομάδα από το Πόρτο Αλέγκρε δείχνει αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, έχοντας ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση δανεισμού στην Ένωση, όπως αποκάλυψε αρχικά ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ.
Η υπόθεση φαίνεται πως εξελίσσεται ταχύτατα, καθώς ο ίδιος δημοσιογράφος επανήλθε με νεότερο post, επιβεβαιώνοντας πως οι συζητήσεις ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον βραζιλιανικό σύλλογο έχουν πλέον προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό.
Το πλέον καθοριστικό στοιχείο στην όλη ιστορία είναι η στάση που κρατά ο ίδιος ο Ελίασον. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά του ώστε να κάμψει τις αντιρρήσεις της διοίκησης των Κιτρινόμαυρων.
Στόχος του είναι να πείσει την ελληνική πλευρά να αποδεχθεί την προσφορά της Ιντερνασιονάλ ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στη Λατινική Αμερική.
ATUALIZAÇÃO: as conversas entre Inter e Niclas Eliasson evoluíram. O jogador está tentando acertar na Grécia a sua liberação. Não é a primeira vez que isso acontece, pois quando negociou com Grêmio e Santos, Eliasson também tentou e não obteve sucesso. Agora, como reserva, o… https://t.co/o3p1nBQ0A8— Lucas Dias (@_olucasdias) August 10, 2026
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