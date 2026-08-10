Ο Νίκλας Ελίασον φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, με βραζιλιάνικο δημοσίευμα να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Ντίας οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Νίκλας Ελίασον στην ΑΕΚ βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, με την Ιντερνασιονάλ να κλιμακώνει τις πιέσεις της για να εξασφαλίσει την υπογραφή του 30χρονου Σουηδού εξτρέμ.

Η ομάδα από το Πόρτο Αλέγκρε δείχνει αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, έχοντας ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση δανεισμού στην Ένωση, όπως αποκάλυψε αρχικά ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ.

Η υπόθεση φαίνεται πως εξελίσσεται ταχύτατα, καθώς ο ίδιος δημοσιογράφος επανήλθε με νεότερο post, επιβεβαιώνοντας πως οι συζητήσεις ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον βραζιλιανικό σύλλογο έχουν πλέον προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό.

Το πλέον καθοριστικό στοιχείο στην όλη ιστορία είναι η στάση που κρατά ο ίδιος ο Ελίασον. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά του ώστε να κάμψει τις αντιρρήσεις της διοίκησης των Κιτρινόμαυρων.

Στόχος του είναι να πείσει την ελληνική πλευρά να αποδεχθεί την προσφορά της Ιντερνασιονάλ ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στη Λατινική Αμερική.