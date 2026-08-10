Όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Λούκας Ντίας η συμφωνία της ΑΕΚ με την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Ελίασον ενδέχεται να τελειώσει άμεσα. Οι λεπτομέρειες της πρότασης.

O Λούκας Ντίας είναι ο δημοσιογράφος που έκανε γνωστό το ενδιαφέρον της Ιντερνασιονάλ για τον Νίκλας Ελίασον και με νέα ανάρτηση του πήγε την υπόθεση ένα βήμα παραπάνω. Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο η πρόταση στην ΑΕΚ είναι για δανεισμό με ενοίκιο της τάξης των 300,000 ευρώ, ενώ η οψιόν αγοράς είναι στα 2.5 εκατομμύρια.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, οι Βραζιλιάνοι θέλουν να αποληρώσουν και τα δύο ποσά σε δόσεις. Το ενοίκιο σε τρεις και η ρήτρα (Σεπτέμβριος, Νοέμβιος και Ιούνιο), εφόσον ενεργοποιηθεί, σε τέσσερις (Σεπτέμβριο 2027, Απρίλιο 2028, Σεπτέμβριο 2028 και Απρίλιο του 2029).

Σύμφωνα με τον Ντίας η υπόθεση μπορεί να τελείωσει τις επόμενες ώρες. Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεκαθαρίσει ότι ο παίκτης υπολογίζεται, όμως είναι εμφανές πως είναι πίσω στις επιλογές του, λόγω του περιορισμένου χρόνου του στα φιλικά των Πρωταθλητών.

O 30χρονος εξτρέμ ανανέωσε το συμβόλαιο του το 2024 και δεσμεύεται με τον Δικέφαλο έως το 2028. Στα τέσσερα χρόνια του στην Ελλάδα έχει κατακτήσει το νταμπλ του 2023 και το πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν.