«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο»: Το respect του ΟΦΗ στο fair play του Μάριου Ηλιόπουλου

Ο ΟΦΗ έκανε ανάρτηση για να «τιμήσει» την fair play κίνηση του Ηλιόπουλου κατά την απονομή.

Μπορεί το αποτέλεσμα στον τελικό του Super Cup να μην ήταν το επιθυμητό για την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο, όμως η στάση του διοικητικού ηγέτη των πρωταθλητών ήταν υποδειγματική και πίστη στις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι που πρεσβεύει.

Κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου έμεινε κοντά στους νικητές, τους οποίους χειροκρότησε και συνεχάρη.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το χέρι στον ιδιοκτήτη του Ομίλου, Μιχάλη Μπούση, με τους δύο άνδρες να έχουν μάλιστα κι ένα θερμό εναγκαλισμό σχηματίζοντας εικόνες απ' αυτές που θέλουμε να βλέπουμε στο ποδόσφαιρο.

Ο ΟΦΗ μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση με την εικόνα αυτή στα social media του κι έγραψε: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο» θέλοντας να τιμήσει έτσι την ευγενή χειρονομία του Μάριου Ηλιόπουλου.