Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τον Νίκο Τζώρτζογλου και τους συνεργάτες του στην ΕΠΣΗ για τη διοργάνωση του φετινού Super Cup.

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το πρώτο Super Cup στην ιστορία του, με μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή να στήνεται φέτος στο Παγκρήτιο. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης των Ομιλιτών με την ΑΕΚ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ θέλησε να απευθύνει τα δικά του συγχαρητήρια στους διοργανωτές του ματς, στέλνοντας επιστολή προς τον Νίκο Τζώρτζογλου.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης ευχαρίστησε τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ και πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου για τη φιλοξενεία, τη συνεργασία και την άρτια οργάνωση του Super Cup κι ανέφερε πως αυτό το παιχνίδι ήταν μόνο η αρχή ώστε να φιλοξενηθούν στο μέλλον αντίστοιχες διοργανώσεις στην Κρήτη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην επιστολή του

«Αξιότιμε Πρόεδρε,

Αγαπητέ Νίκο,

Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την ανεκτίμητη συμβολή σου στην άρτια οργάνωση του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ, που προστέθηκε σε μία σειρά αξέχαστων ποδοσφαιρικών αγώνων στο Ηράκλειο.

Για μία ακόμη φορά, μετά το αντίστοιχο παιχνίδι Ολυμπιακός-ΟΦΗ στις αρχές του έτους, οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων έδωσαν το δικό τους χρώμα σε μια βραδιά γεμάτη πολιτισμό και αγάπη για το ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας τις αξίες που οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Όπως συμβαίνει και στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας στην Κρήτη, που φέρουν την οργανωτική ταυτότητα του αστείρευτου ενθουσιασμού και των ανεξάντλητων ιδεών σου, κατάφερες να κάνεις όλους όσοι ήμασταν στο Παγκρήτιο Στάδιο να αισθανθούμε σαν στο σπίτι μας.

Παρακαλώ να διαβιβάσεις τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συνεργάτες σου για το εξαιρετικό οργανωτικό αποτέλεσμα και προσβλέπω σε εξίσου δημιουργική συνεργασία στο μέλλον».

