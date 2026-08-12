Τελικός Super Cup 2026: Πού θα δείτε το ΑΕΚ - ΟΦΗ
Ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται απόψε (12/8, Live από το Gazzetta), καθώς ΑΕΚ και ΟΦΗ θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο του Super Cup.
Η πρωταθλήτρια Ένωση θέλει να αρχίσει ιδανικά τη χρονιά, πριν τις «μάχες» με τη Λέφσκι Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League, ενώ ο Κυπελλούχος να κάνει την «έκπληξη» και να πανηγυρίσει δεύτερο τρόπαιο σε τρεις μήνες.
Το παιχνίδι που θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο θα κάνει σέντρα στις 20:00 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΙ.
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