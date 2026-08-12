Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (12/8) τελικού του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται απόψε (12/8, Live από το Gazzetta), καθώς ΑΕΚ και ΟΦΗ θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο του Super Cup.

Η πρωταθλήτρια Ένωση θέλει να αρχίσει ιδανικά τη χρονιά, πριν τις «μάχες» με τη Λέφσκι Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League, ενώ ο Κυπελλούχος να κάνει την «έκπληξη» και να πανηγυρίσει δεύτερο τρόπαιο σε τρεις μήνες.

Το παιχνίδι που θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο θα κάνει σέντρα στις 20:00 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΙ.