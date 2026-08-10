Το mentality ορθώς δικαιώνεται, το position upgrade είναι πάντα καλύτερο

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου στο ντεμπούτο του στο Gazzetta γράφει για το επαρκές νόημα πίσω από τη συζήτηση για το αριστερό άκρο της άμυνας που επί της ουσίας μπορεί και να αφορά όλες τις θέσεις της 11αδας.

Αξιοκρατικά και με αγωνιστική πιστοποίηση δικαιώθηκε το ''mentality'' του Σταύρου Πήλιου, αλλά μεταξύ μας, το ''position upgrade'' είναι πάντα καλύτερο! Όχι μόνο για τη συγκριμένη θέση, μα για όλες, παντού και πάντα.

Η επέκταση του συμβολαίου του 25χρονου ποδοσφαιριστή είναι από εκείνες τις αποφάσεις που έχουν τη δική τους σημειολογία. Δικαίως ο Έλληνας μπακ πήρε την επιβράβευση που του αναλογεί, με τη νοοτροπία και την εργατικότητά του να αναγνωρίζονται, όπως σωστά το ανέδειξε και ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο Πήλιος δούλεψε, περίμενε, διεκδίκησε και τελικά κέρδισε κάτι πολύ σημαντικό: την εμπιστοσύνη. Και αυτό, ειδικά σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, δεν είναι μικρή υπόθεση. Ας μη λησμονούμε βέβαια ότι ο Πήλιος είναι και ένα από τα ''πουλέν'' του προέδρου, δίχως αυτό βέβαια να συνεπάγεται εύνοια.

Το ένα δεν επιβάλλει το άλλο. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να έχει ξεχωριστή σχέση εμπιστοσύνης με έναν άνθρωπο της ομάδας όμως αυτό δεν γίνεται να είναι αρκετό αν ταυτόχρονα δεν δικαιώνεται μέσα από την αγωνιστική παρουσία του.

Ο ίδιος ο Ηλιόπουλος, έχει κάθε λόγο να χαίρεται επειδή ο προπονητής συμφωνεί με την επέκταση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή και, κυρίως, επειδή θεωρεί ότι ο Πήλιος δικαιούται να παίζει στην ΑΕΚ.

''Αρχηγού ειπόντος'' -παραφράζοντας και χρησιμοποιώντας και λίγη ποιητική αδεία-, όλοι οι υπόλοιποι ας κάνουμε… τουμπεκί. Γιατί, σε αυτές τις περιπτώσεις, αφεντικό για το ποιος του κάνει και ποιος όχι μέσα στο γήπεδο, είναι μόνον ο Νίκολιτς.

Ακριβώς εδώ θεωρώ ότι βρίσκεται η ουσία. Τουμπεκί, λοιπόν, όσον αφορά στον Πήλιο λόγω Νίκολιτς και Ριμπάλτα που συμφωνούν ότι είναι απαραίτητος. Τουμπεκί όμως όχι γενικότερα, όταν μόλις μία εβδομάδα πριν η Ένωση προσπαθούσε να πείσει τον Κόστιτς. Γιατί τα δεδομένα δεν γίνονται αιφνιδίως ''ορφανά'' επειδή σήμερα συζητάμε την επέκταση ενός συμβολαίου.

Ο Πήλιος είναι άλλο θέμα, η αναβάθμιση άλλο

Ισχύει απόλυτα ότι ο κόουτς δεν έχει εισηγηθεί την αντικατάσταση του Τζέιμς Πενράις. Τα περί ''συναγερμών'', σόρι αλλά ήταν κουραφέξαλα. Ασφαλώς, ούτε και του Πήλιου την αντικατάσταση είχε ουδέποτε εισηγηθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έλεγε «όχι» σε μια αναβάθμιση. Και αυτή είναι μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει να χάνεται μέσα στη συζήτηση.

Ο Νίκολιτς έχει επιμείνει πολύ για κάμποσες θέσεις, πιεστικά πολλές φορές προς όλους, έχει δείξει ξεκάθαρα τι θέλει και τι θεωρεί απαραίτητο για την ομάδα του. Στα άκρα της άμυνας, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η ίδια επιμονή. Οξύμωρο ή όχι για πολλούς ή για λιγότερους, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Από εκεί και πέρα, ωστόσο, το ''position upgrade'' δεν μπορεί και δεν πρέπει να μένει εκτός συζήτησης. Θα το δούμε κατάφατσα εφόσον προκύψει μια νέα περίπτωση Κόστιτς, τέτοια δηλαδή που θα συγκινήσει τόσο πολύ τον προπονητή ώστε να θελήσει να την κυνηγήσει.

Ή στην περίπτωση που, εν τέλει, καταφτάσει κάποια σοβαρή πρόταση αγοράς για τον Σκωτσέζο, μια πρόταση που ασυζητητί θα ταρακουνήσει την ΑΕΚ και θα την κάνει να… κουνηθεί και η ίδια σοβαρά, αναζητώντας αντικαταστάτη.

Μιλάμε πάντα με τα δεδομένα και όχι με το πώς βλέπει ο καθένας από εμάς την κατάσταση. Άλλωστε, όταν υπάρχει κατατεθειμένη η γνώμη του προπονητή, μου έρχεται ακόμα πιο έντονα στο μυαλό η ατάκα του Κλιντ Ίστγουντ στον ''Dirty Harry'': ''Οι γνώμες είναι σαν τις κω..τρυπες, όλοι έχουν από μία''.

Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι και η πιο καθαρή προσέγγιση. Ο προπονητής έχει την ευθύνη, αυτός βλέπει καθημερινά τους ποδοσφαιριστές, αυτός αποφασίζει ποιος του κάνει και ποιος όχι. Επομένως, η δημόσια τοποθέτησή του έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από κάθε εξωτερική εκτίμηση.

Όμως το πιο πάνω ράφι θα είναι πάντα ψηλότερο

Τουτέστιν, το ''position progress'' δεν μπορεί να μένει εκτός συζήτησης. Είναι πολύ θετικό να ακούς τον προπονητή να λέει δημόσια ότι, αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, θα τις κυνηγήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι η πόρτα δεν είναι κλειστή. Σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να προσπεράσει μια πραγματική ευκαιρία αναβάθμισης μόνο και μόνο επειδή σήμερα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση για αντικατάσταση.

Σε πρώτη φάση, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και περιμένουμε τις ανατροπές πιο βαθιά μέσα στον Αύγουστο. Το μεταγραφικό καλοκαίρι δεν τελειώνει επειδή ολοκληρώθηκε η βασική δουλειά.

Θα υπάρξουν περιπτώσεις για την ΑΕΚ που θα μας απασχολήσουν πολύ, το θεωρώ βέβαιο. Επίσης το τι θα πετύχει σε αυτήν την προσπάθεια, δεν με ανησυχεί. Διότι έχει ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν.

Όταν έχεις έναν προπονητή που γνωρίζει τι θέλει, Ριμπάλτα (δηλαδή διευθυντή ποδοσφαίρου με την έννοια του προσδιορισμού) που ξέρει να το αναζητήσει και διοίκηση που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί όταν οι συνθήκες το απαιτούν, τότε το΄''position upgrade'' δεν είναι ευχή. Είναι μια πιθανότητα που πρέπει να παραμένει ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή. Ίσως και ανάγκη...