Κάλενς: «Φεύγω περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα, ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να αποχαιρετήσω ως πρωταθλητής»

Το «αντίο» του Αλεξάντερ Κάλενς στην οικογένεια της ΑΕΚ μετά από κοινή πορεία τριών ετών.

Όπως ήταν γνωστό, ο Αλεξάντερ Κάλενς δεν θα συνεχίσει στο ρόστερ της ΑΕΚ, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε, ενώ τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν αγωνίστηκε λόγω προβλήματος υγείας. Ο άλλοτε διεθνής Περουβιανός στόπερ με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε την «οικογένεια» του Δικεφάλου, κάνοντας ειδική αναφορά στους Μάριο Ηλιόπουλο, Χαβιέ Ριμπάλτα, Μάρκο Νίκολιτς και Ματίας Αλμέιδα.

Μάλιστα ο Κάλενς ευχαρίστησε την Ένωση που του επέρεψε να φύγει από την ομάδα και τη χώρα μας ως πρωταθλητής.

Η ανάρτηση του Κάλενς

«Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον σύλλογο για όλο αυτό το διάστημα. Στον πρόεδρο Μάριο Ηλιόπουλο, τον αθλητικό διευθυντή Χαβιέ Ριμπάλτα, τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς και, κυρίως, στον Ματίας Αλμέιδα —ο οποίος πίστεψε σε εμένα χωρίς δισταγμό από την πρώτη μέρα— καθώς και σε όλο το προσωπικό της ομάδας και τους φιλάθλους για την αμέριστη στήριξή τους.

Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου για κάθε προπόνηση, κάθε αγώνα, κάθε κοινή στιγμή και κάθε μήνυμα ενθάρρυνσης που με βοήθησε να διαχειριστώ και να ξεπεράσω την κατάστασή μου.

Ευχαριστώ όλους όσοι έκαναν αυτά τα τρία χρόνια τόσο ξεχωριστά και με βοήθησαν να εξελιχθώ όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος.

Φεύγω περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα και που μοιράστηκα τόσες πολλές στιγμές. Παίρνω μαζί μου αναμνήσεις, μαθήματα, φιλίες και —πάνω απ' όλα— την ικανοποίηση ότι έδωσα τα πάντα μέχρι το τέλος, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Σας ευχαριστώ για αυτά τα τρία χρόνια.

Σας ευχαριστώ για όλα. Και σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να αποχαιρετήσω ως πρωταθλητής

Θα έχω πάντα μαζί μου ένα κομμάτι αυτού του συλλόγου και της Ελλάδας

ΜΟΝΟ ΑΕΚ!»